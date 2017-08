Lokale Interessen im Vordergrund

vergrößern 1 von 2 Foto: Kowalewski 1 von 2

Noch sieben Wochen bis zur Bundestagswahl – allmählig geht es für die Kreiskandidaten in die heiße Phase. Am Sonntag, 24. September, dürfen die Pinneberger ihr Kreuzchen setzen. Zeit, sich mit den Themen vertraut zumachen, die die Kommunen des Wahlkreises bewegen. CDU-Kandidat Michael von Abercron aus Elmshorn hat sich zu diesem Zweck gestern mit Pinnebergs Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) und dem stellvertretenden Pinneberger CDU-Fraktionsvorsitzenden Carl-Eric Pudor zum Gespräch getroffen.



Infrastruktur, Bau und Digitalisierung

Themen im Rathaus waren insbesondere Infrastruktur und Stadtentwicklung. Schwerpunkte dabei sind Schul- und Straßenbau sowie Digitalisierung. An vorderster Front sieht Steinberg die finanzielle Unterstützung des Bundes für die Digitalisierung und Instandsetzung der Schulen. „Wir bekommen derzeit Gelder vom Land für die Schulen, aber die sind eingeschränkt auf Energie.“ Sie wünscht sich mehr Spielraum für die Kommunen beim Verwendungszweck: „Wir möchten, dass diese Gelder freier und auch länger verwendbar sind.“ Die Gelder kämen aktuell der Johann-Comenius-Schule, dem Theodor-Heuss-Gymnasium und der Grund- und Gemeinschaftsschule zugute.

Bei der Digitalisierung sieht Abercron generell die Aufgabe, weitere Räume zu erschließen: „Auch das Umland muss mitgenommen werden“, sagte er. Steinberg regte zudem eine Förderung für den WLAN-Ausbau in Pinneberg an.

Ein weiteres Thema war der zunehmende Verkehr und die Pendler-Problematik. „Wir haben 21 000 Pendler und zukünftig werden es an die 30 000 sein“, sagte Steinberg. Zwar wäre die Verbindung durch die schnellen Regionalzüge nach Altona gut. Aber: „Wir brauchen unbedingt mehr Zughalte in Richtung Hamburg Hauptbahnhof, im 30-Minuten-Takt.“ Abercron bestätigte: „Die Zugverbindung Elmshorn-Pinneberg-Hamburg muss ein Dauerbrenner bleiben; das muss in den Verkehrswegeplan rein.“

Um die Autobahnen zu entlasten, wurde auch erneut ein Radwegenetz nach Hamburg diskutiert. „Das wird oft belächelt, aber wir halten das für sinnvoll“, sagte Abercron. Bezüglich der schwierigen Verkehrslage durch immer mehr Verdichtung betonte er: „Die Verkehrsteilnehmer stoßen an ihre Grenzen.“ Die Umsetzung des Radnetztes werde allerdings politisch schwierig: Es fehlt der Platz für den Ausbau und die Natur müsste ihre Flächen dafür hergeben. Auch Steinberg rechnet nicht mit einer Umsetzung vor 2025 bis 2030. „Aber wir brauchen das unbedingt“, sagte sie.



Fachkräftemangel und Flüchtlinge

Als letzten Punkt sprach Steinberg den Fachkräftemangel in Zusammenhang mit den Flüchtlingen an. „Was wir brauchen, sind Menschen, die arbeiten können. Uns fehlen gut ausgebildete Kräfte und wer so einen Beruf hat, muss schneller anerkannt werden“, sagte sie. Vor allem in der Pflegebranche sei es eng, aber auch Erzieher, Bauingenieure und Verwaltungskräfte würden dringend gesucht.

Die Liste, die Abercron mit in die Wahl nimmt, ist lang. Trotzdem stellte er fest: „Ich war überrascht, wie viel Schwieriges sich in Pinneberg mittlerweile positiv entwickelt hat. Die Stadt hat enorm viel auf die Beine gestellt.“ Zu den konkreten Maßnahmen, die er ansprach, gehören die erfolgten Jahresabschlüsse, Firmenansiedlung und Gewerbeeinnahmen, die Bahnhofsumgestaltung und auch die Kita-Gebühren. „Pinneberg ist gut davor im Vergleich zu anderen Städten in Schleswig-Holstein“, bilanzierte er. Auch Steinberg zeigte sich mit dem einstündigen Gespräch zufrieden: „Ich finde es schön, wenn sich der Bund für Kommunales interessiert und sich an der Basis schlau macht“, sagte sie.

von René Erdbrügger

erstellt am 05.Aug.2017 | 16:00 Uhr