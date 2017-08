Lo-Han Pinneberg : Löwentanz zur Raumeinweihung

vergrößern 1 von 2 Foto: Felisa Kowalewski 1 von 2

Pinneberg | Seit Januar trainieren sie in den Pinneberger Schulhallen, jetzt geht es in die eigenen Räume: Die Gemeinschaft für Kampf- und Bewegungskünste Lo-Han Pinneberg feiert am Sonnabend, 26. August, die Einweihung im Rübekamp 28-30. Noch steht eine Leiter mitten im Raum, die Sandsäcke liegen auf dem Boden und die Spiegel lehnen an den Wänden. Bis zum Wochenende will Vereinsgründer und Kung Fu Meister Werner Westerhoff noch kräftig in die Hände spucken. Denn von 13.30 bis 17 Uhr zeigt er gemeinsam mit der Tanz- und Zumbatrainerin Laura Hammer in 15 bis 20-minütigen Probeeinheiten das Angebot: Kung Fu, Hung-Chi-Gong, Selbstverteidigung, Fitness und Hiphop können Interessierte an diesem Tag in den neuen Räumen ausprobieren.

Eröffnet wird die Einweihung mit einem traditionellen chinesischen Löwentanz, wie es sich für eine Kung Fu Schule gehört. „Damit vertreibt man die bösen Geister und wünscht der Schule Glück“, sagt Westerhoff. Dafür reist extra das Löwentanz-Team Wan Fu samt Trommeln aus Hamburg an. Im Anschluss soll immer zur halben Stunde ein neues Schnuppertraining starten. Für Kinder gibt es einen kleinen Wettkampf mit Stabhölzern und Polstern. „Jedes Kind bekommt eine Medaille“, verspricht Westerhoff.

Ältere Schüler demonstrieren zudem Formen mit den exotischen Waffen des Kung Fu. Dazu zählen Hellebarden, Dolche, Schwerter, Ketten und Speere. Seit 31 Jahren sammelt Westerhoff diese. „Das sind ungeschliffene, stumpfe Trainingswaffen“, sagt er. Der Umgang will trotzdem gelernt sein: Nur fortgeschrittene Schüler bekommen Waffen in die Hand. Und auch dann werden Bewegungsformen gegen fiktive Gegner geübt, nicht gegen echte.

„Wir legen den Fokus auf Bewegung und die Balance zwischen Körper und Geist“, erläutert Westerhoff. „Es geht um die Kunst, um Tugenden wie Toleranz und Fairness. Wer nur kämpfen möchte, ist hier falsch.“ Dazu passt der Fitness-Aspekt, den Hammer mit in das Programm bringt. Bei der Eröffnung will sie mit den Besuchern eine kleine Choreografie erarbeiten. Sehenswert ist auch die Vorführung „Sword and Dance“, bei der Westerhoff und Hammer ihre beiden Fachgebiete verbinden und Ausdruckstanz mit Schwertformen in einer freien Improvisation kombinieren.

Das Studio hat eine Trainingsfläche von etwa 100 Quadratmetern und bietet Sitzmöglichkeiten zum Zuschauen. Wann das Training offiziell im Rübekamp losgeht, steht noch nicht fest. Ab 2018 plant der gemeinnützige Verein jedoch regelmäßige kostenfreie Workshops, auch zu anderen Sportarten wie Tai Chi, Selbstverteidigung oder Krav Maga.

von Felisa Kowalewski

erstellt am 22.Aug.2017 | 16:00 Uhr