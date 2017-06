Löwen schütten ihr Füllhorn aus

vergrößern 1 von 2 Foto: Heiderhoff 1 von 2

Die Mitglieder des Pinneberger Lions-Clubs haben beim 22. Benefizgolfturnier eine Spendensumme in Höhe von 10 000 Euro zugunsten des Krankenhaus-Spielplatzes gesammelt. Zusätzlich gelang es, eine weitere Spende in Höhe von 5000 Euro an das Hilfswerk „Gemeinsam für Hungersnot in Afrika“ zu leisten. „Vor dem Hintergrund, dass über 23 Millionen Menschen vor dem Hungertod bedroht sind, hat der Vorstand dies spontan entschieden“, verkündete der Vorsitzende des Fördervereins Wilfried Kniffka.

Es gelang dem Pinneberger Lions Club in den 49 Jahren seines Bestehens rund 1,5 Millionen Euro an Spendengeldern einzuwerben und zu verteilen. Der zukünftige Präsident Dr. Marc Dupas überreichte Angela Bartels vom Klinikum den Spendengutschein in Höhe von 10 000 Euro. „Meinen größten Respekt zolle ich Ihnen für so viel selbstloses Engagement“, lobte Bürgermeisterin Urte Steinberg. Die Pinneberger Bürgermeisterin erschien auch, um gemeinsam mit den Lions das 100-jährige Bestehen der laut Kniffka „weltweit größten Serviceorganisation der Welt, des Lions Clubs International“, zu feiern.

Kniffka erinnerte im Zuge seiner Rede an unzählige Projekte, die die Pinneberger Lions mit ihrem Engagement fördern. Sie unterstützen Präventionsprogramme an Schulen und in Kindergärten. Die Mitglieder engagieren sich zudem in unterschiedlichsen Bereiche wie Gesundheit, Senioren und Katastrophen. Sie schafften unter anderem Betten für die Krankenpflege und Säuglingsstation an.

„Sie sammeln, Sie spenden, Sie helfen unermüdlich“, sagte Bürgermeisterin Steinberg im Restaurant des Golfparks Wulfsmühle. Sie sprach im Zuge des Jubiläums auch ihren Dank gegenüber 1500 Clubs in Deutschland, – 46 746 Clubs international und – 1 379 490 Mitgliedern aus. Turnierleiter Frank Lorenz freute sich über das „traumhafte Turnier“, bei dem die 108 Teilnehmer sehr auf ihre Kosten kamen.