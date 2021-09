Voting des Tages : Lockerungen in SH: Verzichten Sie dort auf Masken, wo sie nicht mehr getragen werden müssen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

21. September 2021, 18:00 Uhr

Die Landesregierung hat die Neufassung der Corona-Bekämpfungsverordnung beschlossen. Damit traten am Montag weitreichende Lockerungen in Kraft. Dort wo die 3G-Regel umgesetzt werden kann, gilt in Schleswig-Holstein unter anderem keine Maskenpflicht mehr.

Wir fragen deshalb:

Lockerungen in SH: Verzichten Sie dort auf Masken, wo sie nicht mehr getragen werden müssen? Ja, das mache ich. Nein, das mache ich nicht. Das entscheide ich spontan von Fall zu Fall. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.