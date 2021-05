Voting des Tages : Lockerungen für Geimpfte – richtig so?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

06. Mai 2021, 18:00 Uhr

Immer mehr Menschen sind in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft, der Wunsch nach einer Rückkehr zur Normalität wird größer. Heiß diskutiert wird derzeit, ob man vollständig geimpften Personen bereits einen Teil ihrer Grundrechte zurückgeben sollte, während andere noch mit mehr Einschränkungen leben müssen. Der Bundestag hat am Donnerstag (6. Mai) für eine entsprechende Verordnung votiert, demnach könnten schon am Wochenende Erleichterungen für Geimpfte in Kraft treten.

Wir fragen daher heute:

Lockerungen für Geimpfte: Richtig so? Ja, das kann man vertreten. Nein, das ist unsolidarisch. Ja, aber erst wenn alle die Möglichkeit zu einer Impfung haben. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.