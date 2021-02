Voting des Tages : Lockdown in Deutschland bis zum 7. März verlängern – wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

10. Februar 2021, 18:00 Uhr

Nach Informationen von shz.de soll der Lockdown in Deutschland nach dem Willen der Länder bis zum 7. März verlängert werden (Stand: 10. Februar, 18 Uhr). Das geht aus einem Arbeitspapier hervor, auf das sich die Ministerpräsidenten am Mittwoch in ihrer Vorbesprechung zur Videokonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geeinigt haben. Merkel wollte eigentlich eine Verlängerung bis zum 14. März.

Wir fragen daher heute:

Lockdown in Deutschland bis zum 7. März verlängern – wie stehen Sie dazu? Das ist die richtige Entscheidung. Eine Verlängerung bis zum 14. März wäre besser. Der Lockdown sollte früher beendet werden. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.