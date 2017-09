vergrößern 1 von 1 Foto: Finn Warncke 1 von 1

Prisdorf | Schreck am Morgen in Prisdorf. Ein mit Zucker beladener Lastkraftwagen ist beim Wenden von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?