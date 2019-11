Lisa Feller „kommt jetzt öfter“

Mit ihrem neuen Programm tritt die Künstlerin am 8. November im Stadttheater Elmshorn auf / Die EN verlosen Karten

03. November 2019, 15:45 Uhr

Schauspielerin, Komikerin und Gastgeberin der ARD-„Ladies Night“ – das ist Lisa Feller. Gut gelaunt, lustig und ohne großes Geschrei bleibt sich die 43-Jährige treu und vergisst dabei nicht, sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen. Am Freitag, 8. November, kommt die zweifache Mutter um 20 Uhr mit ihrem neuen Programm „Ich komm’ jetzt öfter!“ ins Elmshorner Stadttheater. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Frau Feller was können Sie uns über Ihr neues Programm erzählen? Worum wird es gehen?

Lisa Feller: Ich bleibe mir da selbst treu. Ich erzähle ja immer Geschichten vom menschlichen Miteinander. Über mein Leben, über das Leben anderer. Es wird ein lustiger Abend bei dem man viel zu lachen hat und vor allen Dingen geht man sehr glücklich.

Und der Titel? Ist das ein Versprechen an Ihre Fans?

Es ist eher eine Drohung. (lacht) Nein. Den Titel für ein Programm zu finden, ist immer recht schwer. Wenn ich sagen würde „Lisa Feller erzählt lustige Geschichten aus dem Alltag“, dann würde ja keiner kommen.

Wie haben Sie sich dann für „Ich komm’ jetzt öfter!“ entschieden?

Es war eigentlich ein Zufall. Der Titel stand im Raum und ich dachte, naja, das trifft ja auch auf mehreren Ebenen zu. Ich komm jetzt auch öfter mal raus. Die Leute haben das Gefühl ich komm öfter bei ihnen im Wohnzimmer vorbei und wenn’s in der Waagerechten auch noch läuft, dann bin ich zufrieden.

Über Feminismus haben Sie einmal gesagt, „Gleichberechtigung würde mir schon reichen!“. Was meinen Sie damit?

Das sage ich natürlich mit einem Augenzwinkern. Ich bezeichne mich als Feministin. Das Problem ist aber, dass der Begriff in letzter Zeit so negativ ankommt. Der klingt sofort nach lautem Schreien, nach nicht mehr miteinander reden, sondern nur noch niederbrüllen von Argumenten. Jeder versucht den anderen durch lauteres Schreien zu überzeugen. Deswegen ist der Begriff Feminismus ein bisschen in Verruf geraten.

Was würden Sie sich wünschen?

Ich möchte den Männern immer sagen, „Habt doch keine Angst, wir wollen euch nichts wegnehmen. Wir haben nur einfach keinen Bock, ständig zu klatschen, obwohl wir das vielleicht auch selber könnten.“ Ich bin für eine entspannte Gleichberechtigung.

Sie werden ganz gerne mal als berufstätige „Supermom“ bezeichnet. Sollte es dann auch den Begriff „Superdad“ geben?

Es gibt – glaube ich – ganz viele Supermoms, Superdads, Superparents. In vielen Fällen kümmern sich nach einer Trennung halt die Mütter um die Kinder. Ob ich jetzt aber auf der Bühne stehe oder ob ich Nachtschwester bin oder in einem Archiv arbeite, es muss immer organisiert werden. Ich glaube dass alle, die ihren Alltag mit Beruf und Kindern wuppen super sind.

Gutes Stichwort. Wie stehen denn Ihre Kinder zu Ihrem Comedy-Talent?

Die sind ja noch nicht in der Pubertät. Das heißt also, ich bin ihnen noch nicht peinlich. Mein Kleiner versteht’s aber auch noch nicht. Wenn er gefragt wird, was macht deine Mama, dann sagt er: „Mama steht auf der Bühne und die Leute lachen sie aus“. Das finde ich sehr niedlich.

Stimmt. Und der Große?

Mein Großer, der durchdringt das so langsam. Manchmal sagt er, „Ich fand’s jetzt überhaupt nicht witzig, aber das ist auch, weil ich es noch nicht verstehe.“ Und das stimmt. Er findet das einfach irgendwie interessant, glaube ich.

Wie ist das für Sie?

Solange Mutti die Beste bleibt, müssen die Zwei auch nicht über mich lachen.

Wie entstehen Ihre Comedy-Programme?

Manchmal setze ich mich hin und denke, jetzt muss ich kreativ sein und überlege, worüber ich denn immer schon mal etwas sagen wollte. Manchmal höre ich etwas Lustiges oder um mich herum passiert etwas. Dann mache ich mir eine Notiz und arbeite es aus oder ich probier’s einfach mal auf der Bühne.

Und wie proben Sie vor dem ersten Auftritt mit einem neuen Programm?

Ich lerne natürlich den Text, aber Comedy funktioniert tatsächlich nur durch ausprobieren. Es gibt Witze da denke ich, jetzt lege ich die Halle in Schutt und Asche und dann gibt es überhaupt keine Reaktion. Und manchmal sind es einfach nur Zwischenbemerkungen, die ich mache, um aufs nächste Thema zu kommen und die Leute schütten sich aus vor Lachen.

Die werden dann auch mit aufgenommen?

Klar. Bloß keinen Witz liegen lassen.

Schaffen Sie es Ihren Humor auch mit in den Alltag zu nehmen?

Ich probiere es. Ich habe einen sehr humorvollen Blick aufs Leben. Klar, es gibt Situationen da bleibt einem nichts anderes übrig als sich aufzuregen. Aber es gibt viele Situationen, die kann man auch mit einem Augenzwinkern sehen. Das ist natürlich immer stimmungsabhängig aber meistens gelingt es mir das Komische herauszufiltern. Und das Schöne ist, dass man andere da ganz leicht mit anstecken kann.

Das Interview führte

Deborah Dillmann