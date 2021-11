Voting des Tages : Linke oder rechte Hand: Wo tragen Sie Ihren Ehering?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

28. November 2021, 18:00 Uhr

Wer heiratet, der trägt auch meist einen Ehering. Doch an welcher Hand wird er denn nun getragen? In dieser Frage scheiden sich die Geister. Während er in Deutschland, Österreich oder etwa Russland traditionell rechts getragen wird, wählen heutzutage besonders Rechtshänder aus meist praktischen Gründen die linke Hand für ihren Ehering. Besonders in südlichen Ländern sowie den USA entscheiden sich schon seit Langem viele Paare für die linke Hand.

Daher fragen wir heute:

Linke oder rechte Hand: Wo tragen Sie Ihren Ehering? Ganz nach der Tradition trage ich ihn an der rechten Hand. Ich trage meinen Ehering an der linken Hand. Ich trage gar keinen Ehering. zum Ergebnis

