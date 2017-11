Lieblingsstücke auf der Leinwand

vergrößern 1 von 4 Foto: Hoppe (3) 1 von 4





erstellt am 25.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Ein gemaltes „Lieblingsstück“ neben dem anderen gibt es ab sofort und noch bis Ende Februar 2018 in der Awo-Begegnungsstätte am Fahltskamp 30 zu sehen. Denn: „Als wir vor rund zwei Jahren diese Ausstellung in die Planung nahmen, haben wir mal kein konkretes Thema vorgegeben. Sondern es den Mitgliedern unserer Malgruppe selbst überlassen, was ihnen am liebsten ist“, verriet Margrit Herrmann, Leiterin der Awo-Malgruppe Pinneberg, im Rahmen einer kleinen Eröffnungslaudatio.

Sie freute sich zusammen mit Einrichtungsleiterin Birgit Kast über die zahlreichen Besucher, welche bereits am Tage der Vernissage ihr Interesse für die Hobby-Künstler und deren etwa 65 geschaffene Exponate zum Ausdruck brachten. Kein Wunder: Schließlich ist die inhaltliche Vielfalt der ausgestellten Bilder durch die freie Hand wohl kaum zu überbieten.

Ob „Heide im Herbst“, „Winterzauber“, „San Francisco“, „Ostsee“, „Rote Tulpen“, „Hafen Hamburg“ oder „Er hat einen Vogel“: Auch die angewandte Technik hatten sich die acht Kunstschaffenden nach eigenem Belieben frei aussuchen können.

„Uns war es daher egal, ob zum Beispiel Kohle, Bleistift, Buntstift oder Acrylfarbe angewandt wurden. Die Werke entstanden frei nach Fantasie. Und wie man sieht, sehr oft ganz farbenfroh und zielorientiert dank einer klaren Motiv-Entscheidung“, ergänzte Herrmann. Sie fügte noch hinzu, dass man wieder einmal gesehen habe, wie entspannend Malen für die Seele und was für Schönes und Kreatives in den zurückliegenden zwei Jahren hier entstanden sei.

„Vielleicht findet das ja auch noch einige Nachahmer, die bei unserer Malgruppe anheuern möchten“, hoffte Birgit Kast indes auf weitere Interessierte für die Malsparte.

Die Ausstellung ist montags von 15.30 bis 17.30 Uhr und dienstags zwischen 16 und 18 Uhr geöffnet. Zudem besteht die Möglichkeit, die Bilder im Rahmen des „Offenen Cafés“ zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr montags, mittwochs und sonntags zu besichtigen.