Sonderausstellung : Liebesträumerei trifft auf Fakten

Pinneberg | Liebesgeschichten werden meist lediglich zum Zweck der Unterhaltung geschrieben. Dass eine Romanze jedoch auch bilden kann, beweist die neue Sonderausstellung des Pinneberg Museums. „Keine wahre Liebesgeschichte“ stellt das Leben der Menschen in Pinneberg von 1844 bis 1849 dar.

Vor etwa zwei Jahren wandte sich eine Dame aus Oldenburg mit alten Liebesbriefen, die sie in einer Truhe gefunden hatte, an die Museumsleiterin Ina Duggen-Below. Die Nachrichten sind von dem Unteroffizier der Oldenburger Armee, Friedrich Lehners, verfasst worden und richten sich an eine Wilhelmine Fischer aus Pinneberg. Zunächst versuchte die Museumsleiterin, weitere Informationen über die junge Frau herauszubekommen, konnte sie jedoch in keinerlei Registern oder Aufzeichnungen aus der betreffenden Zeit finden. So dachte sich Duggen-Below gemeinsam mit dem Museumspädagogen Peter Russ eine Geschichte um das Liebespaar aus, in der Fiktion auf historische Fakten stößt.

Die entstandene Erzählung über das Leben von Wilhelmine Fischer und Friedrich Lehners orientiert sich an der Lebenswirklichkeit der Bevölkerung in den 1840er Jahren. „Die Briefe waren der Auslöser. Die Geschichte transportiert die Ausstellung“, sagt Duggen-Below. Entstanden ist eine Sammlung von Exponaten, die das politische Umfeld im Kontext der Deutschen Revolution und des schleswig-holsteinischen Aufstands, die Rolle der Frau im 19. Jahrhundert und die Alltagsrealität der damaligen Bevölkerung darstellt, indem sie sich an der fiktiven Lebensgeschichte des Liebespaars langhangelt. „In den fünf Jahren ist unendlich viel passiert“, berichtet Russ. So sei Pinneberg vor dem schleswig-holsteinischen Aufstand eher unpolitisch gewesen: „Von 1844 bis 1849 ist mehr passiert als in den vorangehenden 50 Jahren.“

Die Ausstellung „Keine wahre Liebesgeschichte“ erstreckt sich über drei Räume. Im ersten liegen in einer Glasvitrine die echten Briefe an Wilhelmine Fischer. Im nächsten Raum wird das Leben des Friedrich Lehners dargestellt. Dass Lehners ein Unteroffizier der Oldenburger Armee war, geht aus den Briefen hervor. Unbekannt ist jedoch, aus welchem Grund er nach Pinneberg kam und wie er seine Angebetete kennenlernte. So dachten sich Duggen-Below und Russ eine Geschichte aus, in der er eine defekte Kanone begleitete. Während der Reparatur hauste der Unteroffizier für drei Tage in der Herberge, in der Fischer arbeitete. Für diesen Teil der Ausstellung leiht sich das Pinneberg Museum unter anderem ein Gewehr, mit der die Offiziere während der deutschen Revolution und des schleswig-holsteinischen Aufstands kämpften, von einem anderen Museum aus. Russ, der in der Rolle des Obernachtwärters Klafack Stadtführungen durch Pinneberg anbietet, beauftragte einen Freund, ein Bild des Soldaten in seiner Uniform zu malen. Die Zeichnung ist in Kleidung und zeittypischem Bart so detailgetreu, dass der echte Friedrich Lehners sehr wohl so ausgesehen haben könnte.

Im dritten Ausstellungsraum dreht sich alles um das Leben der jungen Wilhelmine Fischer. In Duggen-Belows und Russ’ Fantasie arbeitete die junge Frau in der Herberge ihrer Eltern. Ausgestellt sind außer der Frauenkleidung, geprägt von der Mode des Biedermeiers, auch Kochtöpfe aus Lehm und Kerzenleuchter. In diesem Teil der Ausstellung erhalten die Museumsbesucher die Möglichkeit, in einer eigens dafür angefertigten Stoffkabine vollkommene Dunkelheit zu erleben. Weil es in den 1840er Jahren weder Sraßenbeleuchtung noch Taschenlampen gab, waren die Menschen nach Einbruch der Dämmerung auf Kerzenlicht angewiesen. „Wenn Wilhelmine im Winter nach 17 Uhr ihren Sauerteig zum Bäcker brachte, war es stockduster draußen. Dann hatte sie nur eine Kerze dabei und musste hoffen, dass sie nicht ausging“, gibt Duggen-Below aus ihrer erfundenen Geschichte preis.

Auch wenn diese Episode aus der Imagination Duggen-Belows stammt, spiegelt sie die Frauenrolle der Zeit durchaus wider. „Die Frau wurde als etwas Hilfloses wahrgenommen, das beschützt werden musste“, ergänzt Duggen-Below. Und obwohl nicht bekannt ist, ob der echte Unteroffizier Lehners sein „Minchen“ für sich gewinnen konnte, dachten sich Duggen-Below und Russ für ihre erfundene Romanze natürlich ein Happy End aus.

„Keine wahre Liebesgeschichte“ wird von Freitag, 1. September, bis zum 10. Februar 2018 ausgestellt. Interessierte können die Ausstellung zu den Öffnungszeiten des Pinneberg Museums, montags, mittwochs und freitags von 17 bis 19 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 11 bis 13 Uhr, besuchen. Pinneberg Museum

von Cindy Ahrens

erstellt am 31.Aug.2017 | 13:00 Uhr