Liebeserklärung an Hamburg in Fotos

von Barbara Glosemeyer

erstellt am 10.Nov.2017 | 17:31 Uhr

Aus tausend Kehlen wird mitgegrölt, wenn Lotto King Karl den Kultsong „Hamburg, meine Perle“ bei Heimspielen des HSV singt. Nun erscheint die Liebeserklärung in Form eines Bildbands als emotionale Bilderreise durch drei Jahrzehnte. Vorgestellt mitten auf dem Kiez im Sankt-Pauli-Museum in der Davidstraße.

Lotto King Karl hat es zwar nicht geschafft, dafür tritt Beatles-Tour-Erfinderin Stefanie Hempel auf, und „Star Club“-Fotograf Günter Zint sorgt für emotionale Momente. Der Mann, der 1988 das Sankt Pauli Museum gründete, lebt selber auf Sankt Pauli.

„Mein Lieblingsfoto“, sagt er, „ist von 1956. Es zeigt ein kleines Mädchen, das mit seinem Puppenwagen vor einem Kino in der Großen Freiheit spielt, im Eingang das Reklameschild „Sitten-Filme“. Geschadet hat es dem Kind sicher nicht, meine eigenen fünf Kinder sind auch auf St. Pauli groß geworden.“ Auf St. Pauli hat der 68er in der „Apo Press“-Kommune Annenstraße zusammen mit Günter Wallraff, Ulrike Meinhoff, Henrik Broder gelebt, „und Stefan Aust kam oft zu Besuch“. Von 1967 bis 1971 arbeitete er für das Magazin „Der Spiegel“, gründete die „St. Pauli Nachrichten“ und ist später als freier Pressefotograf tätig. Immer fest verwurzelt mit dem Kiez.

Das Hamburg der 1940er, 1950er und 1960er Jahre lässt Zint mit einer eindrucksvollen Sammlung wieder auferstehen. Mit zirka 300 Schwarzweiß- und Farbaufnahmen hielten einige der wichtigsten Hamburger Fotografen fest, was nach dem Bombenhagel 1943 fast an ein Wunder grenzt: Die schwer angeschlagene Hansestadt steht wie Phönix aus der Asche wieder auf.

Von großen Hoffnungen erzählen die Zeitdokumente und vom kleinen Glück. Der Fotograf Gerd Mingram alias Germin (1910 – 2001) zeichnet mit berührenden Aufnahmen die Zeit nach 1945. Von Hamburg in Trümmern, dem Wirtschaftswunder und den Swinging Sixties. Von Erich Andres (1905 – 1922) stammen die Aufnahmen der Sturmflut von 1962. Fündig wurde Zint in den Beständen der Deutschen Fotothek in Dresden, die „mit gut fünf Millionen Fotos bestückt ist“, wie ihr Leiter Jens Bove berichtet, und in seiner eigenen Sammlung. Die rebellische Seite der Stadt, die im „Top Ten“ und im „Star Club“ mit den Beatles erwachte, hielt Günter Zint fest. Von wilden Nächten im Star Club berichtet er und von verbotenen Nächten auf Sankt Pauli.

„Es ist mein 75. Buch", sagt der Hamburger Fotograf. „Ich selber bin 76. Wenn ich nächstes Jahr zwei weitere Bücher herausgebe, überhole ich mein Alter."





>Hamburg Meine Perle, Fotografien aus den 1940er, 1950er und 1960er Jahren, herausgegeben für die Deutsche Fotothek von Günter Zint und Jens Bove unter Mitarbeit von Eva Decker, zirka 300 Schwarzweiß- und Farbfotografien auf 320 Seiten, 49,95 Euro, Emons Verlags 2017