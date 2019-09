Lesung mit Carmen Korn

von René Erdbrügger

18. September 2019, 10:52 Uhr

Rellingen | Glück und Leid miteinander teilen und das schon viele Jahrzehnte, das tun Henny Unger und ihre drei Freundinnen. In „Zeitenwende“, dem Abschluss der Jahrhundert-Trilogie von Bestsellerautorin Carmen Korn, spannt sie den Bogen vom Deutschen Herbst über die Wiedervereinigung bis zur Jahrtausendwende. Die Lesung findet am Freitag, 20. September, von 20 bis 23 Uhr in der Rathaus Galerie, Hauptstraße 60, statt. Der Eintritt kostet 10 Euro.