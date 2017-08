Ungewöhnliche Perspektiven : Leseraktion - machen Sie mit!

vergrößern 1 von 1 Foto: Dietmar Vogel 1 von 1

Pinneberg | In unserer Serie „Ungewöhnliche Perspektiven“ sind alle Pinnebergerinnen und Pinneberger gefragt, mit einem besonderen Blickwinkel auf ihre Heimatstadt zu blicken. Egal ob Menschen, Tiere, Landschaften, Häuser oder Details: Was zählt, ist lediglich eine ungewöhnliche Perspektive. Die schönsten Fotos werden im Pinneberger Tageblatt veröffentlicht. Schicken Sie uns Ihre Fotos mit Beschreibung des Motivs, eventuell der Idee für das Foto und Ihren Kontaktdaten per E-Mail an redaktion@a-beig.de oder per Facebook. Wir freuen uns auf Post.

von Tanja Plock

erstellt am 16.Aug.2017 | 18:29 Uhr