Lesen mit Taschenlampen

von René Erdbrügger

05. Oktober 2018, 12:10 Uhr

Aktion der Stadtbücherei Pinneberg: Am Freitag, 9. November, veranstaltet die Einrichtung in der Straße Am Rathaus 1 in Pinneberg von 18.30 bis 20 Uhr ein Taschenlampenlesen für Kinder von sieben bis

neun Jahren. Thema sind Drachen, Ritter und Elfen.

Zur Einstimmung wird eine spannende Drachengeschichte vorgelesen und das lustige Erzähltheater Kamishibai von den Olchis und ihrem Drachen gezeigt. Die Kinder können sich ein Buch

mitbringen oder in der Bücherei etwas aussuchen.

Eigene Taschenlampen sollten nach Möglichkeit mitgebracht werden.

Teilnehmen dürfen zehn Kinder, die sich vorher in der Bücherei telefonisch anmelden sollen. Die Teilnehmer können eine Decke zum Einkuscheln und ihr Lieblingskuscheltier mitbringen. Es gibt auch Getränke und etwas Knabberkram. Anmeldung unter (0 41 01) 21 13 11.