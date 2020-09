Leidenschaft wird ausgezeichnet

Der Knabenchor aus Uetersen erhält den Drosteipreis 2020 / Jugend-Förderpreis geht an die vielseitige Künstlerin Pia Koch

Avatar_shz von shz.de

15. September 2020, 22:43 Uhr

Kreis Pinneberg | Einmal die Woche pendelt Hans-Joachim Lustig von Potsdam nach Uetersen. Das Ziel seiner Reise: die Chorknaben Uetersen. Lustig (60) ist seit mehr als 20 Jahren Leiter der hiesigen Musiker. „Ich habe einfach enormen Spaß daran, mit jungen Leuten Musik zu machen“, sagt der freiberufliche Chorleiter über seinen inneren Antrieb.

Bei der 40. Verleihung der Kulturpreise des Kreises Pinneberg wurde dieser Einsatz geehrt, Lustig sicherte sich mit seinem Chor den mit 5 000 Euro dotierten Drosteipreis. Der Jugend-Preis in Höhe von 2 500 Euro ging an die Künstlerin Pia Koch. 16 Vorschläge habe es laut den Jurymitgliedern Kerstin Seyfert, CDU-Kreistagsabgeordnete und Vorsitzende des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport sowie Stefanie Fricke (künstlerische Leiterin der Drostei) gegeben. Die Jury habe sich mit den Entscheidungen nicht leicht getan.

Lustig strahlte am gestrigen Dienstag in der Drostei in Pinneberg über das gesamte Gesicht. In den vergangenen Monaten war auch der Knabenchor arg von den Corona-Auflagen gebeutelt. „Wir hatten Mitte März unseren letzten normalen Unterricht“, erklärt Lustig. Zunächst habe man via Zoom die Proben aus der Ferne aufrechterhalten. Anschließend wurde in mehreren Gruppen in einem Uetersener Parkhaus mit vier Meter Abstand gemeinsam gesungen. „Seit knapp zwei Wochen dürfen wir wieder in geschlossenen Räumen proben – mit mehr als zwei Metern Abstand“, berichtet Lustig, der mit seinen Chorknaben immer wieder musikalische Ausflüge in Grenzbereiche anderer Genres unternimmt.

Den Vorschlag hatte Katrin Pommerenck eingereicht – ihr Sohn ist seit Jahren Mitglied im Chor. „Es ist wie eine große Familie. Der Zusammenhalt und die Entwicklungen sind einfach toll anzuschauen“, sagte Pommerenck. Vorsitzender Jonathan Remstedt, bis vor zwei Jahren selbst noch im Chor aktiv, pflegte bei: „Man lernt frühzeitig Verantwortung zu übernehmen.“

Der Gesangsverein ist nicht nur im Kreis Pinneberg seit Jahren bekannt. Das Ensemble war bereits in Barcelona und New York auf der Bühne. 75 Sänger im Alter zwischen acht und 27 Jahren umfasst der Knabenchor, der sich als Sonux Ensemble durch Zusammenarbeiten mit zahlreichen Komponisten in der Chorszene einen Namen machen konnte. „Wir wollen wieder in den Hallen vor Zuschauern singen, müssen aber Ruhe bewahren“, so Lustig, dessen Chor das Preisgeld aufgrund der zahlreichen Konzertabsagen gut gebrauchen kann.

Ähnlich sieht es bei Pia Koch aus. Die Künstlerin war gestern verhindert, ließ jedoch verlauten, dass dieser Preis eine große Ehre für sie sei. „Ich freue mich riesig und diese Auszeichnung ermutigt mich, den Weg fortzusetzen.“ Die 29-Jährige ging in Thesdorf auf die Johann-Comenius-Schule, ehe sie eine Musik- sowie Schauspiel-Ausbildung absolvierte. Zuletzt machte sie auch als Regisseurin und Gründerin einer Produktionsfirma von sich reden. „Es ist aktuell keine leichte Zeit für Künstler und wir hoffen, dass Pia Koch ihren zahlreichen Talenten weiter nachgeht“, erklärte Fricke.

Die offizielle Preisverleihung wurde von November 2020 ins Frühjahr 2021 verschoben – die aktuellen Corona-Auflagen machen eine Ehrung samt Auftritten des 75-köpfigen Chores unmöglich.