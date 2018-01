Region Pinneberg in Kürze : +++ Lehrstellen-Infotag in Tornesch +++ Wedel stellt sich für Kommunalwahl auf +++ Indoorspielplatz in Pinneberg +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

19. Januar 2018, 06:00 Uhr

Uetersen/Tornesch „Hier beginnen Karrieren“. So ist der diesjährige Lehrstellen-Infotag am Freitag, 2. Februar, überschrieben, zu dem die Stadt Uetersen, die Haspa und die Agentur für Arbeit gemeinsam mit den Kooperanten Loll Feinmechanik (Tornesch), Kock Zerspanungstechnik und Ossenbrüggen Feinwerktechnik (beide Moorrege) einladen. Der zwölfte Lehrstelleninfotag findet in der Sporthalle II der Klaus-Groth-Schule in Tornesch statt.

Wedel Die Wunde, die die Abspaltung einiger Genossen kurz nach der letzten Kommunalwahl gerissen hat, schmerzt die Wedeler Sozialdemokraten noch immer. Das wurde während der jüngsten Mitgliederversammlung der SPD an dem Applaus deutlich, den Erika Ballak für ihren Redebeitrag kurz vor der Vorstellung der Direktkandidaten für die nächste Kommunalwahl im Mai erhielt. „Ihr werdet selten persönlich gewählt, der Sitz gehört der SPD“, schrieb sie den Vertretern ins Gewissen. Und sie forderte: „Wenn ihr die Partei verlasst, seid so anständig, den Sitz zurückzugeben.“

Pinneberg Wenn’s im Winter draußen nass und kalt ist, baut die Kirche am Fahlt gemeinsam mit dem Gemeindejugendwerk Norddeutschland in Pinneberg einen Indoorspielplatz mit Hüpfburg, Rutsche und Bällebad für Kinder auf. Bis Donnerstag, 25. Januar, besteht das Angebot im Fahltskamp 79. Die Diakonin Susan Jose freut sich, dass ihr „Winterspielplatz“ mittlerweile Besucher aus dem ganzen Kreisgebiet anlockt.

Quickborn Vor dem Hintergrund der Ereignisse im politischen Berlin und in Vorbereitung auf die Kommunalwahl hat in der Quickborner SPD eine Diskussion über Positionen und Frauenquote begonnen. Dabei geht es auch um die Frage, mit welchen Themen die Sozialdemokraten in der Eulenstadt bei den Wählern punkten wollen und ob typische sozialdemokratische Forderungen wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder soziale Gerechtigkeit im Wahlprogramm zwingend genannt werden müssen? Kritik gibt es außerdem an der Platzierung der Frauen auf der Liste.

Elmshorn Für Thorben Kruse war es eine böse Überraschung: Nachdem er kurz vor Weihnachten bei der Elmshorner Filiale des Autovermieters „Sixt“ einen Kastenwagen für den Umzug seines Bruders gemietet hatte, landete eine Forderung in Höhe von 576 Euro in seinem E-Mail-Postfach. Der Grund: Kruse sollte einen Bruch der Außenspiegel-Halterung verursacht haben. „Dabei war der Schaden vorher schon da“, erklärt der 26-jährige Uetersener. „Das habe ich schon bei der Übergabe festgestellt.“

Schenefeld Die Kandidatenliste steht: 21 Personen haben die Schenefelder Grünen für die 14 Wahlkreise während der Wahl- und Mitgliederversammlung aufgestellt. Rückenwind gab es für den Fraktionsvorsitzenden Mathias Schmitz. Er bekommt den ersten Listenplatz. „Wir haben eine Menge geschafft“, sagte er während des Rückblicks. Jedoch stehe auch einiges an.

Hamburg Drei Attac-Aktivisten haben Klage gegen einen Polizeieinsatz während des G20-Gipfels eingereicht. „Die drei Globalisierungskritiker sehen sich in ihren Grundrechten auf körperliche Unversehrtheit und Versammlungsfreiheit missachtet“, heißt es in einer Pressemitteilung der Anwälte. Eine Gerichtssprecherin bestätigte den Eingang der Klage.

Schleswig-Holstein Mit einer Vielzahl von Messerstichen soll ein 18-Jähriger in Kiel einen 41 Jahre alten Bekannten getötet haben. Am späten Donnerstagvormittag stürmten schwer bewaffnete SEK-Beamte ein Hochhaus und nahmen den Tatverdächtigen fest. Er befinde sich seitdem in Polizeigewahrsam, sagte Oberstaatsanwalt Henning Hadeler. Es gebe Anhaltspunkte, dass der 18-Jährige psychisch auffällig sein könnte.