Corona-Lage an Schulen in SH : Lehrer in Sorge: Gewerkschaft fordert tägliche Schnelltests

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) macht sich ob der aktuellen Corona-Situation in Schulen große Sorgen und fordert die Politik zum Handeln auf.

18. Januar 2022, 18:00 Uhr

Nahezu ungebremst rollt Omikron zurzeit über Deutschland hinweg. Seit vergangener Woche steigen auch an den Schulen die Infektionszahlen mit dem Coronavirus. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will am Präsenzunterricht festhalten und verteidigt die Strategie, dass sich Schüler und Lehrer dreimal in der Woche testen.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Schleswig-Holstein macht sich hingegen große Sorgen. Viele Lehrer würden wegen der rasant steigenden Infektionszahlen um ihre und die Gesundheit ihrer Schüler fürchten. „Die Tests nach den Ferien zeigen, dass diese Angst nicht unbegründet ist“, sagt Bernd Schauer, Geschäftsführer der GEW Schleswig-Holstein, zu der auch der Kreisverband Pinneberg gehört.

Drei Tests pro Wochen reichen nicht aus

Drei Tests pro Woche würden nicht reichen. „Wir fordern von der Landesregierung tägliche Schnelltests“, sagt Schauer. Sofern es die Lage an Schulen erfordert, müsse auch schnell vom Präsenz- in den Distanzunterricht gewechselt werden.

Die GEW kritisiert zudem, dass auch nach zwei Jahren Pandemie immer noch in vielen Klassenräumen Luftfilter fehlen. „Da hat die Politik völlig versagt“, sagt Schauer.

Kein Präsenzunterricht um jeden Preis

Schüler und Lehrer nach den Ferien zurück an die Schulen zu schicken, sei dennoch kein Fehler gewesen. „Es darf aber keinen Präsenzunterricht um jeden Preis geben“, sagt Schauer. An erster Stelle müsse die Gesundheit von allen, die in den Schulen sind, stehen. „Dafür tut die Landesregierung aber zu wenig“, sagt Schauer.

Deshalb überall zurück ins Homeschooling zu gehen, sei zwar auch nicht der richtige Weg. Nur die Hürden dafür dermaßen hoch zu schrauben, wie es die Bildungsministerin mache, das helfe niemandem. „Wir müssen die Situation an den einzelnen Schulen und Orten genau beobachten. Bei krassen Infektionszahlen müssen wir rechtzeitig in den Distanzunterricht“, sagt Schauer.

Es mache doch keinen Sinn, solange zu warten, bis sich noch mehr Schüler und Lehrer angesteckt haben und in Quarantäne müssen. „Bevor ein Drittel der Lehrer oder die Hälfte der Schüler fehlen, herrscht an Schulen schon längst landunter“, sagt Schauer.

Bislang haben sich die Lehrer hinsichtlich der Situation an ihren Schulen unterschiedlich bei der GEW gemeldet. „Mancherorts läuft es normal, andernorts gibt es schon größere Probleme mit Infektionen und Quarantäne“, sagt Schauer. Belastend sei es aber so gut wie überall.

Lehrerinnen berichten von belastender Situation

Schauer nennt als Beispiel die Rückmeldung zweier Lehrerinnen. Während des morgendlichen Tests war ein Schüler positiv. Die eine Lehrerin habe sich gleichzeitig um das verängstigte Kind kümmern, ihre Klasse beaufsichtigen und die Eltern benachrichtigen müssen, damit die ihr Kind abholen.

Die andere berichtet davon, dass am vergangenen Dienstag in ihrer 1. Klasse ein Kind morgens positiv getestet wurde. Im Laufe der Woche seien vier weitere hinzugekommen, die sich zuhause getestet hätten. Am vergangenen Freitag fiel laut der Lehrerin wieder ein Test positiv aus, woraufhin die ganze Klasse vorläufig in Quarantäne gesteckt wurde.

„Anscheinend ist das Virus aus einer Grundschulklasse nicht rauszuhalten, wenn es erst mit den Tests in der Schule auffällt“, teilt sie anonym durch die GEW mit. Schließlich hätten die meisten Erstklässler keinen Impfschutz.