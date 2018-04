Lebensqualität durch flottes Internet

Viel Leistung durch Glasfaserleitung mit 500 Mbit/s im Download und 100 Mbit/s im Upload: Mirko Labenda genießt Vorzüge des GWHtel-Angebots

von Dietmar Vogel

19. April 2018, 16:00 Uhr

Nun: Deutschland hinkt hinterher – zumindest, was die Versorgung mit modernen Glasfaserleitungen betrifft. Gerade einmal 1,6 Prozent aller Breitbandanschlüsse hierzulande sind Glasfaserkabel, heißt es in einem Gutachten. Im OECD-Vergleich liegen Länder wie Chile und Italien noch vor Deutschland. Spitzenreiter ist Japan mit einem Glasfaseranteil von 74,1 Prozent. So lauten die Fakten. Details, über die Mirko Labenda nur die Stirn runzeln kann. Und schmunzeln. Denn worauf viele Haushalte wohl noch lange Jahre warten müssen, hat der IT-Spezialist für eine große US-Firma längst in seinen eigenen vier Wänden an Halstenbeks Neuem Weg: eine flotte 500 Mbit/s-Download und 100 Mbit/s-Upload-Glasfaserleitung.

Eine Gemeinde, die Voraussetzungen für die digitale Gesellschaft schaffe, das sei Halstenbek. „Hier lebe ich gern. Hier bleibe ich“, sagt Labenda. Auch und gerade, weil in Sekundenschnelle Voraussetzungen für ein funktionierendes Homeoffice und Streaming-Dienste für die Freizeit vorhanden seien.

Henning Behrend, Vertriebsmitarbeiter beim Vor-Ort-Versorger GWHtel der Gemeindewerke Halstenbek im Ostereschweg 9, gehört zu dem Team, das seit 2011 die Baumschulengemeinde in die digitale Zukunft führt. „Wir haben 3500 Kunden, insgesamt 55 Prozent der Einzelhäuser sind versorgt. Von 3500 Wohnungen nutzen 1300 die Vorzüge des GWHtel-Angebots“, zieht Behrend eine vorläufige Bilanz. Noch seien nicht alle erreicht. Doch daran werde intensiv gearbeitet, verspricht der Experte.

Labenda weiß, was er hat. Besonders der schnelle Service vor Ort, die persönliche Betreuung machten die GWHtel zu einem Partner. Er hoffe, dass die neue Bundesregierung ihr Versprechen wahr mache, sagt Labenda. Fakt ist: Bis 2025 strebt Deutschland den Aufbau eines flächendeckenden Gigabit-Netzes an. Kostenpunkt: etwa 80 Milliarden Euro. Der Bund selbst will ab diesem Jahr drei Milliarden Euro jährlich in das Projekt stecken.