Inklusionsprojekt : Lebenshilfe Elmshorn: Verständliche Wege in die Natur

von Ulf Marek

erstellt am 12.Dez.2017 | 14:00 Uhr

Ein inklusives Projekt mit einem Produkt, das es in dieser Form so noch nicht gibt, wurde im Rahmen eines Pressegesprächs im Haus des Lebenshilfewerks in der Elmshorner Daimlerstraße präsentiert: der Naturerlebnisführer „Natur für alle im Kreis Pinneberg – in leichter Sprache“. Dieses durchweg illustrierte und 116 Seiten starke Druckwerk ist durch einen Anstoß von Rainer Adomat, dem geschäftsführenden Vorstand der Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie Schäferhof in Appen, mit Unterstützung durch die „Aktion Mensch“ als Inklusionsprojekt „Natur für alle im Kreis Pinneberg“ vor mehr als fünf Jahren auf den Weg gebracht worden. Unter dem Motto „Unsere Natur ist für alle da“ ging man damals an die Aufgabe heran.

Mit im Boot waren dabei sowohl Menschen mit, als auch ohne Behinderungen, die gemeinsam „für mehr Teilhabe und Barrierefreiheit in Naturerlebnis- und Umweltbildung“ an einem Strang ziehen wollten. „Wir haben uns zusammen die Naturerlebnisbereiche im Kreis Pinneberg angesehen und festgestellt, dass die Informationen über unsere Natur oft viel zu schwierig dargestellt werden. Das wollten wir ändern und haben uns auf den Weg gemacht, Informationen in leichte Sprache zu bringen“, heißt es erklärend in dem erst vor kurzem fertiggestellten Buch.

„An der Erstellung des Naturführers waren sehr viele Personen beteiligt, die sich als Arbeitsgemeinschaft regelmäßig auf dem Schäferhof in Appen trafen“, erläutert Adomat. Zu ihnen gehörten auch Kenner der Natur im Kreis Pinneberg – unter anderem der Nabu und das Team vom Elbmarschenhaus in Haseldorf. Außerdem involviert waren der AZV Südholstein, die Kulturgemeinschaft Tornesch, der Verein Tourismus in der Marsch, die Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie Schäferhof Appen, die Raboisenschule Elmshorn, die Klaus-Groth-Schule Tornesch und die Lebenshilfe in Elmshorn.

Testleser sind wichtig

Von sehr großer Bedeutung für das zielgerichtete Gelingen des Projekts sei die Beteiligung mehrerer Testleser-Gruppen gewesen – unter anderem von der Lebenshilfe in Elmshorn (Werkstatt Eichenkamp, Georg-Hansen-Haus). Hintergrund: Alle Texte wurden nach ihrer jeweiligen Erarbeitung an andere Arbeitsgruppen in den beteiligten Schulen und der Werkstatt für behinderte Menschen zum Lesen gegeben. Dort wurde überprüft, ob die Texte verständlich, interessant und in leichter Sprache sind – ansonsten wurde nachgebessert, vereinfacht, andere Worte gefunden, präziser formuliert.

„Der Naturerlebnisführer ist also nicht nur für Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen beziehungsweise ältere Personen gemacht, sondern zu einem großen Teil auch durch Betroffene mitgestaltet worden“, betont Dörte Hein von der Lebenshilfe in Elmshorn. Das Buch sei für alle Menschen da. „Wir wollen die Natur im Kreisgebiet vorstellen und Lust auf Ausflüge und Veranstaltungen in der Natur machen“, erklärt Hein.

Die gedruckten Exemplare seien zwar nicht für den freien Verkauf vorgesehen, dennoch können Interessierte den Inhalt des Buches nutzen. „Wir bieten das komplette Werk als kostenlosen Download im Internet an“, sagt Adomat, der übrigens unterstreicht, dass das Projekt als solches auch nicht als abgeschlossen angesehen wird. Beispielsweise könne man auch noch einen Extra-Naturführer in ähnlicher Weise für die Insel Helgoland erstellen, die in dem jetzigen Werk keine Berücksichtigung fand.

Details zum Inklusionsprojekt „Natur für alle im Kreis Pinneberg“ sowie den Naturerlebnisführer als Download gibt es hier.