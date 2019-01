Lebensgefährte als Lebensgefahr

Halbjahresprogramm des Kulturkreises Halstenbek setzt auf Kabarett, den USA-Blick vom Ex-Spiegel-Chef, Mozart und Elvis Presley

von Dietmar Vogel

19. Januar 2019, 16:00 Uhr

An der Seite von Kriminalhauptkommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Oberkommissarin Julia Grosz (Franziska Weisz) war die Schauspielerin Anna Schäfer als Andrea Kranzbühler im 1072. Tatort „Treibjagd“ aus Hamburg einem Millionen-TV-Publikum vor Augen. Doch am Freitag, 3. Mai, ist die 45-Jährige in einem ganz anderen „Gewand“ zu sehen: Ab 20 Uhr gibt Schäfer ihr kabarettistisches Talent in der Halstenbeker „Arche Noah“ zum Besten.

„Der Mann in mir – muss der sein oder kann der weg?“ heißt der Titel des Programms mit Schäfer und zwei Musikern. Sehr zur Freude von Tamara Böhning, Vorsitzende des Kulturkreises Halstenbek, und ihrem Team. Denn so eine renommierte Künstlerin in die Baumschulengemeinde zu locken, gelingt nicht jeden Tag.

Im Kern geht es ums Leben: „Die Darsteller werden sich den entscheidenden Lebensfragen stellen, wie beispielsweise: Wie nennt man eine männliche Politesse? Ist das Wort Lebensgefährte von Lebensgefahr abgeleitet? Und warum ist Gott männlich? Frech, ironisch und mit entwaffnendem Charme begibt sich Anna Schäfer auf die Suche nach dem ‚Mann in mir‘“, heißt es in der Vorankündigung.

Die Vita von Valeri Krivoborodov ist beeindruckend. 1947 in Moskau geboren, ab vier Jahren Cello-, mit sieben Jahren Klavier-Unterricht. „1953 wurde Valeri Krivoborodov an der Zentralen Musikschule in Moskau in das berühmte Tschaikowsky-Konservatorium aufgenommen“, heißt es in den Quellen. Mit acht Jahren konzertierte er erstmals öffentlich, mit 13 bereits mit Orchester als Solist in Haydns Cellokonzert. Der Rest ist Geschichte: Begegnungen mit Legenden wie David Oistrach, Emil Gilels, Swjatoslaw Richter. Dmitri Schostakowitsch und Igor Strawinsky prägten sein Leben, als Erster Solo-Cellist der Hamburger Symphoniker hinterließ er mächtige Spuren. Der in Halstenbek lebende Künstler ist als „Referent für Musik“ dem Kulturkreis seit Jahren treu. Am Sonnabend, 23. Februar, lässt Valeri Krivoborodov, 2006 Kulturpreisträger des Kreises Pinneberg , ab 20 Uhr im Gemeindezentrum „Arche Noah“ im Haselweg 37 sein Cello erklingen. „Mit der Mozartfamilie zu Gast in Halstenbek – Quartett mit Valeri Krivoborodov“ heißt das Programm. Im Mittelpunkt stehen Werke von Vater Leopold Mozart, Sohn Wolfgang Amadeus Mozart und Enkelsohn Franz Xaver Mozart.

Am Freitag, 22. März, gibt es ab 19.30 Uhr in der „Arche Noah“ eine Begegnung der besonderen Art: „Nachruf auf Amerika“ heißt der Titel der Lesung, in der Klaus Brinkbäumer (51, kleines Foto) im Mittelpunkt steht. Der langjährige USA-Korrespondent des Nachrichtenmagazins Der Spiegel und Spiegel-Chefredakteur (2015-2018) stellt sein neues Buch vor. „Er führte Gespräche mit führenden Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Wirtschaft und wird über das Land der Widersprüche berichten“, führt Böhning aus.

Die Vorfreude auf den letzten Akt des Halbjahresprogramm dürfte traditionell groß sein: Für Sonntag, 23. Juni, lädt der Kulturkreis ab 12 Uhr zum Jazzfrühschoppen im Baumschulmuseum Pinneberg, Halstenbeker Straße 29, ein. Im Mittelpunkt steht die Combo „Jukebox 50“ mit fetziger Musik der 1950er und 1960er Jahre. Nicht wie gewohnt Jazz, sondern Rhythmus à la Elvis Presley, Buddy Holly, Bill Haley und Chuck Berry vibriert im Blut der Musiker. Und wie immer: Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Der Vorverkauf beginnt einen Monat vor der jeweiligen Veranstaltung. Die Termine in Kurzfassung:

> Sonnabend, 23. Februar, 20 Uhr: „Mit der Mozartfamilie zu Gast in Halstenbek“; Gemeindezentrum Arche Noah, Haselweg 37; Eintritt: 10 Euro, für Mitglieder 8 Euro, Schüler 5 Euro.

> Freitag, 22. März, ab 19.30 Uhr: „Nachruf auf Amerika“, Lesung mit Klaus Brinkbäumer; „Arche Noah“, Haselweg 37; Tickets für 10 Euro, für Mitglieder 8 Euro, Schüler zahlen 5 Euro.

> Freitag, 3. Mai, 20 Uhr: „Der Mann in mir – muss der sein oder kann der weg?“ – Kabarett-Programm mit Anna Schäfer und zwei Musikern; Gemeindezentrum Arche Noah, Haselweg 37; Tickets 10 Euro, für Mitglieder 8 Euro, Schüler zahlen 5 Euro.

> Sonntag, 23. Mai, 12 Uhr: Jazzfrühschoppen im Baumschulmuseum mit „Jukebox 50“; Ort: Baumschulmuseum, Pinneberg, Halstenbeker Straße 29; Tickets für 10 Euro, für Mitglieder 8 Euro, Schüler zahlen 5 Euro.

www.kulturkreis-halstenbek.de