Portraitserie zum Familientag : Leben retten als Lebensaufgabe

Pinneberg | Sie sind zur Stelle wenn es brennt, helfen bei Überschwemmungen und nach Unfällen oder wenn die Katze nicht vom Baum herunterkommt: Die ehrenamtlichen Feuerwehrkameraden sind Helden des Alltags und an 365 Tagen im Jahr einsatzbereit. Dabei haben die Feuerwehrmänner und -frauen auch noch einen Alltag fernab der Wehr. Unter den etwa 3000 Mitgliedern des Kreisfeuerwehrverbands (KFV) Pinneberg sind Köche und Ärzte, Bankkaufleute und Schornsteinfeger, Landwirte und Pastoren. Einige Kameraden der Wehren aus dem Kreis Pinneberg stellen wir Ihnen jeden Mittwoch vor.

Dieses Mal: Dennis Timm von der Freiwilligen Feuerwehr Rellingen. Der 31-Jährige scheint sich das Leben retten zur Lebensaufgabe gemacht zu haben. Schließlich ist er nicht nur als Feuerwehrmann der Retter in Not: Hauptberuflich ist Timm Rettungsassistent bei der Rettungswache Pinneberg. Bei beiden Tätigkeiten zählt auf dem Weg zur Einsatzstelle jede Minute. Wie geht Timm mit dem Stress um? „Man muss dabei einfach gelassen bleiben und versuchen seinen Job so gut wie möglich zu machen“, antwortet er.

Vor zehn Jahren ist Timm in die aktive Wehr in Rellingen eingetreten. Lunte gerochen hatte er bereits vorher in der Jugendwehr. Eine Zeit lang war er Atemschutzträger, aktuell ist er Oberfeuerwehrmann. Ganz besonders schätze er die Kameradschaft bei der Feuerwehr.

Und was macht der 31-Jährige, wenn er gerade mal keine Leben rettet? „Da verbringe ich Zeit mit meiner Frau, bin mit meinem Hund unterwegs oder gehe gern schwimmen.“

Am Sonntag, 10. September, wird gleich doppelt Geburtstag gefeiert: Der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg feiert sein 125-jähriges Bestehen und der Kreisjugendring Pinneberg seinen 70. Geburtstag. Als dritter Veranstalter ist der Pinneberger A. Beig-Verlag dabei. Auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Alte Bundesstraße 10, wird es in der Zeit von 11 bis 17 Uhr Konzerte auf mehreren Bühnen, viele Imbissstände und jede Menge Spiel- und Spaßaktionen geben. Alle Infos finden Sie hier.