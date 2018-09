Lauter schräge Typen

Pinneberger Bühnen präsentieren Komödie „Schau nicht unters Rosenbeet“ / Premiere am 25. September

von René Erdbrügger

18. September 2018, 12:31 Uhr

Bereits als Kinder, vor über zwanzig Jahren, haben Mareijke Toschka und Maxi Nadler ihr Debüt als Schauspieler der Pinneberger Bühnen gegeben. Jetzt sind sie zum ersten Mal für die Regie der Herbstaufführung „Schau nicht unters Rosenbeet“ verantwortlich. Das Stück ist ehrgeizig, denn es ist nicht nur länger als die üblichen Stücke, auch die Anzahl der Darsteller ist mit zehn Personen sehr hoch. Maxi Nadler beschreibt die für die Darsteller ungewöhnliche Anforderung des Stückes so: „Dies ist eine typisch englische Kriminalkomödie mit lauter schrägen Typen, jeder mit einem eigenen Tick. Dies, verbunden mit dem trockenen Humor eines englischen Stückes, fordert von den Schauspielern sehr viel Konzentration ab.“ Toschka, die selbst in der Rolle der Monica Henk mitwirkt, freut sich auf die Premiere: „Ich habe das Stück bereits 2004 gespielt. Jetzt haben wir zwar eine neue Besetzung, aber ich weiß noch, worauf es bei der Aufführung ankommt.“

„Schau nicht unters Rosenbeet“, von Axel von Koss ins Deutsche übersetzt, ist ein Werk von Norman Robbins, einem der erfolgreichsten Bühnenautoren der letzten Jahre. Auf die Handlung darf man gespannt sein, denn hier geht es um eine englische Familie, die eigentlich nur eines gemeinsam hat, die Neigung zum Morden. Als Anwalt Hamilton Penworthy (Knud Lange) das Testament des verstorbenen Vaters Septimus Henk eröffnet, sieht sich die Familie um ihr Erbe gebracht. Und so nehmen die völlig durchgeknallten Angehörigen, Lucia Henk (Anja Nadler), Dora (Nadja Grieschat), Emily (Aileen Oldenburg) und Monica (Mareijke Toschka) die Erbsache buchstäblich selbst in die Hand. Im Laufe der Handlung sind am Ende insgesamt sieben weitere Tote zu beklagen. Oder acht? Oder sogar neun? Wer weiß das so genau? Mit jedem Toten wächst nicht nur die Spannung im Publikum, auch unter den Henks ist die zunehmende Todesangst deutlich spürbar.

Aufgrund der Länge des Stücks beginnen die Vorstellungen bereits eine halbe Stunde vor der gewohnten Zeit. Premiere ist am Donnerstag, 25. September, Vorstellungen sind täglich bis zum 30.September. Freunde der Pinneberger Bühnen und des schwarzen Humors haben also reichlich Gelegenheit, sich diese außergewöhnliche Komödie anzuschauen. Eine Besonderheit hat sich das Ensemble für die Zuschauer ausgedacht, sie können sich in der Pause selbst als Kommissar versuchen.