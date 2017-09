Region Pinneberg in Kürze : +++ Laternenumzug in Ellerau ++ Umweltpreis für Nordakademie ++ Pinneberger Verwaltung im Fokus der Kommunalaufsicht +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von shz.de

erstellt am 27.Sep.2017 | 06:00 Uhr

Ellerau Mit seinem traditionellen Laternenumzug am Sonnabend, 7. Oktober, läutet der Bürgerverein Ellerau die Herbstsaison ein. Um 19 Uhr startet der dann hoffentlich lange Zug an der Ellerauer Grundschule, Dorfstraße 51, und zieht – begleitet von der Jugend-Brassband Quickborn – über Dorfstraße, Schulweg, Skandinavienallee und Steindamm bis zum Parkplatz am Einkaufszentrum. Bei Kakao und Glühwein klingt die Veranstaltung aus.

Elmshorn Die Elmshorner Nordakademie wurde gestern Abend im Kieler Schloss mit dem „Umweltpreis der Wirtschaft 2017“ ausgezeichnet. Er wird von der Studien- und Fördergesellschaft der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft (StFG) verliehen. Mit der Nordakademie zählt erstmals eine Hochschule zu den Preisträgern. Die Nordakademie setzt auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Energieversorgung.

Pinneberg Die Pinneberger Verwaltung steht im Fokus der Kommunalaufsicht in Kiel. Die Fraktion Grüne und Unabhängige hat sie eingeschaltet. In der Kritik steht die Beauftragung der PR-Agentur „Kommunikateam“ durch Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos). Für die Grünen handele es sich um freiwillige Leistungen, die genehmigungspflichtig seien. Die Kommunalaufsicht soll den Fall nun überprüfen.

Barmstedt Das wäre ein Rekord-Ergebnis gewesen: Anders, als gestern irrtümlich berichtet, hatte die CDU in Barmstedt bei den Bundestagswahlen 2013 nicht 49 Prozent, sondern „nur“ 41,5 Prozent der Zweitstimmen erhalten. Darauf hat der Stadtverbandsvorsitzende Ortwin Schmidt gestern hingewiesen. „Wenn wir 49 Prozent geschafft hätten, hätte ich mich über dieses Ergebnis sicherlich nicht so sehr gefreut“, sagte er. Am Sonntag hatte die CDU in Barmstedt 35,7 Prozent erreicht. Der Verlust gegenüber 2013 war damit sogar niedriger auf Bundesebene – und nicht deutlich höher.

Wedel Anlässlich der Feierlichkeiten zum 350. Todestag des Wedelers Künstlers lädt die gleichnamige Johann-Rist-Gesellschaft zu einem Konzert in die Wedeler Immanuelkirche ein. Highlight der Veranstaltung: Nach 350Jahren wird erstmals wieder das Trauerlied erklingen, dass damals zur Beerdigung Rists eigens komponiert und uraufgeführt wurde. Darüber hinaus gibt es einige Auszüge aus dem künstlerischen Leben Rists.

Schenefeld Von Mittwoch bis Freitag ist es in Schenefeld zu insgesamt drei Einbrüchen in Fahrzeuge gekommen. Das teilt die Polizei mit. Von Donnerstag auf Freitag drangen demnach Unbekannte im Sülldorfer Weg in einen Renault-Transporter ein und entwendeten Elektrowerkzeug. Werkzeug war auch im Krummstücken das Ziel der Täter – hier stahlen sie eine Heckenschere aus einem Land Rover. Im Heisterweg nahmen die Diebe am Freitag zwischen 23.20 Uhr und 23.30 Uhr Bargeld an sich, nachdem sie sich gewaltsam Zugang zu dem betroffenen Peugeot-Transporter verschafft hatten. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Telefon 04101-2020 zu melden.

Uetersen Wie die Polizei mitteilt, ist es vermutlich in der Nacht zum vergangenen Freitag zu einer Straftat gekommen, bei der Unbekannte die Nebelscheinwerfer eines Audi A 6 abgebaut und gestohlen haben sollen. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeistation Uetersen, Telefon 04122-70530.

Hamburg Schwer zu sagen, was erstaunlicher ist: Die verrückte Idee als solche, oder der Umstand, dass sie am Dienstag Wirklichkeit wurde. Hamburg hat zum ersten Mal eine öffentliche Fläche nach einem Straßenfeger benannt. Und zwar nicht irgendeine, sondern die Ecke Jungfernstieg/Neuer Jungfernstieg. Mitten in der schicken City, das Hotel „Vier Jahreszeiten“ liegt nebenan, über die Binnenalster geht der Blick bis Lombardsbrücke und Ballindamm. Yüksel Mus hat diesen Teil der Innenstadt sein „Wohnzimmer“ genannt. Nun trägt der Ort seinen Namen.

Schleswig-Holstein Auf der Autobahn 7 wird es in dieser und der nächsten Woche eng: Seit Montag werden die beiden Hauptfahrbahnen der Rader Hochbrücke erneuert. Der Verkehr nach Flensburg und Hamburg wird auf 1,5 Kilometern Länge einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. „Aus Erfahrung gehen wir davon aus, dass sich im Berufsverkehr Staus von drei bis vier Kilometern Länge bilden“, sagte Matthias Forster vom Landesbetrieb Verkehr und Straßenbau. Die Bauarbeiten sollen am 8. Oktober abgeschlossen sein. „Wenn wir weiter so gutes Wetter haben, kann es auch schneller gehen.“