Laternenumzug der Feuerwehr

von ina

erstellt am 21.Sep.2017 | 00:32 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Appen lädt zum Laternenumzug am Freitag, 6. Oktober, ein. Los geht es um 19 Uhr von zwei Startpunkten aus. Der Erste Umzug beginnt in der

Osterholder Straße, der Zweite in der Kehre Op de Wisch. Zielpunkt für beide Gruppen ist die Feuerwache, wo Waffeln für die Kinder, ein Grillteam und, für große Laternenläufer, ein Bierstand warten. Die Veranstaltung wird vom Appener Spielmannszug und dem Musikzug Moorrege musikalisch begleitet.