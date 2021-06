Voting des Tages : Lassen Sie sich jetzt mit Astrazeneca impfen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

17. Juni 2021, 18:00 Uhr

Die Diskussionen um den Impfstoff von Astrazeneca haben gerade im Frühjahr hohe Wellen geschlagen. Mittlerweile ist das Vakzin in Deutschland wieder zugelassen, eine ausdrückliche Empfehlung für unter 60-Jährige fehlt aber weiter von der Ständigen Impfkommission. Seitdem die Impfpriorisierung in Deutschland aufgehoben ist, laufen derzeit auch im Kreis Pinneberg einige Astrazeneca-Impfaktionen, wie zum Beispiel in Halstenbek und Rellingen.

Wir fragen daher heute:

Lassen Sie sich jetzt mit Astrazeneca impfen? Ja, da habe ich keine Bedenken. Nein, das ist mir zu riskant. Ich bin noch unsicher. Nein, ich lasse mich grundsätzlich nicht impfen. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.