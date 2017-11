Region Pinneberg in Kürze : +++ Landwirte können Ernte nicht beenden +++ Kein Vorstand für MSM in Wedel +++ Aldi-Familienstreit vor Gericht +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Uthoff 1 von 1

von shz.de

erstellt am 24.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Lutzhorn/Brande-Hörnerkirchen Von Seeth-Ekholt über Bullenkuhlen bis nach Lutzhorn, Hörnerkirchen und Hohenfelde sind zahlreiche Flächen nicht komplett abgeerntet. Wie viele Hektar Mais insgesamt noch im Kreis Pinneberg auf den Feldern langsam zu Grunde gehen, ist nicht genau zu beziffern. Der Kreisbauernverband Pinneberg geht davon, dass noch bis zu zehn Prozent der Erntebestände nicht eingefahren sind, sagt Geschäftsführer Peer Jensen-Nissen. Üblicherweise wird der Mais in der Region im September und Oktober geerntet. Doch in diesem Jahr können die Landwirte selbst kurz vor der Adventszeit noch kein Schlussstrich unter das Thema ziehen. Ursache ist die extreme Nässe.

Wedel Das Wunder blieb aus. Erwartungsgemäß war auch zur zweiten, alles entscheidenden außerordentlichen Mitgliederversammlung der Interessengemeinschaft „Mehr Sicherheit Moorweg-Gebiet“ (MSM) keine „benötigte Handvoll jüngerer Mitglieder“ erschienen, um Verantwortung zu übernehmen und den Verein als neugewählter Vorstand weiter zu führen. Hintergrund: Nicht nur der langjährige Vereinsvorsitzende Hans-Joachim Dahm hatte im August sein Amt aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt, sondern auch weitere Vorstandsmitglieder hatten vorwiegend aus Altersgründen darauf hingewiesen, für eine neue Kandidatur nicht zur Verfügung stehen zu wollen.

Schleswig-Holstein Der Familienstreit beim Discounter-Riesen Aldi Nord beschäftigt seit Donnerstag das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht. In zwei Berufungsverfahren in Schleswig geht es unter anderem um die Zusammensetzung des Vorstandes einer wichtigen Familienstiftung, die 19,5 Prozent der Anteile an Aldi Nord hält. Letztlich wird damit über den künftigen Einfluss der Familie des verstorbenen Gründersohns Berthold Albrecht entschieden. Aldi Nord wird über drei Stiftungen gesteuert, die alle in der schleswig-holsteinischen Provinz beheimatet sind. Sie verwalten das Milliardenvermögen von Aldi Nord. In zwei Stiftungen, der Markus- und der Lukas-Stiftung, sind Theo Albrecht Junior und dessen Mutter, die Witwe des Aldi-Nord-Gründers Theo Albrecht, vertreten.

Elmshorn Zum 23. Mal lädt das Elmshorner Industriemuseum, Catharinenstraße 1, zum „Markt mit Kunstwerk“ ein. Am Wochenende des zweiten Advents können die Besucher zwei Tage lang nach Schätzen stöbern. Geöffnet hat der Kunstmarkt am Sonnabend, 9. Dezember, und Sonntag, 10. Dezember, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Uetersen Die Tradition des „Lebendigen Advents“ gibt es in Uetersen bereits seit zehn Jahren. Die Veranstaltung wurde einst von Renate Paelchen, Prädikentin an der Klosterkirchengemeinde, und Helmut Dieterich, damals Pastor an der Erlöserkirchengemeinde, ins Leben gerufen. Beide gehören auch heute noch dem Organisationsteam an.

Pinneberg Weil die Historiker der VHS-Geschichtswerkstatt Pinneberg noch jede Menge Material haben, bringen sie nur ein Jahr nach Veröffentlichung des Sammelbandes mit Aufsätzen „Vom Kaiserreich zur Republik (1900–1923)“ ein neues Werk heraus. Titel: „Pinneberg in der Weimarer Republik 1924 - 1933“. Anfang Dezember ist der 336 Seiten starke Band in den hiesigen Buchläden und in der VHS-Geschäftsstelle erhältlich.Politische Kämpfe, soziale Unruhen, künstlerische Aufbrüche – daran denken viele, wenn sie an die Weimarer Republik denken. „ Die Weimarer Republik hat auch hier in Pinneberg ihre Früchte getragen“, sagt Wolfgang Domeyer, Leiter der VHS Pinneberg. „Ein besonderes Ereignis ist die Verdoppelung Pinnebergs“, erklärt der VHS-Leiter.

Quickborn Die Sport Show des TuS Holstein Quickborn ist eins der größten sportlichen Ereignisse in der Stadt. Morgen gibt es die 41. Auflage und einmal mehr wird dann die Lilli-Henoch-Halle im Ziegenweg 5 zur Bühne für eine Galaveranstaltung der besonderen Art. Von 14 bis 18 Uhr dürfen sich die Zuschauer auf eine professionelle Vorstellung freuen, die ihnen Einblicke in die Arbeit einzelner Sparten gibt, aber auch zeigt, welche Leistungen erzielt werden können.

Hamburg Mehr als die Hälfte aller drei- bis fünfjährigen Kita-Kinder in Hamburg wird inzwischen ganztags betreut. Anfang März waren es 54 Prozent, drei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr, teilte das Statistikamt Nord am Donnerstag mit. Am höchsten sei der Anteil in den Bezirken Hamburg-Nord (61 Prozent) und Eimsbüttel (57 Prozent). Am geringsten sei die Ganztagesquote in den Bezirken Bergedorf (50 Prozent) und Harburg (43 Prozent). Die größte Steigerung wurde laut Amt in Eimsbüttel (plus sechs Prozentpunkte) und in Hamburg-Nord (plus fünf Prozentpunkte) registriert.