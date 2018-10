Landfrauen feiern Erntedank

Quickborner Landfrauen Verein feiert Erntedank-Gottesdienst in Tangstedt / Autor Peter Jäger las aus seinem neusten Buch vor

von Ute Springer

11. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Einen Gottesdienst der besonderen Art feierten die Mitglieder des Landfrauen Vereins Quickborn in der Gemeinde Tangstedt. Da die Marienkirche an diesem Abend bereits besetzt war, holten die Damen die Pastorin der Kirchengemeinde Quickborn-Hasloh, Claudia Weisbarth, kurzerhand in Sellhorns Gasthof, damit auch sie einen traditionellen Erntedank-Gottesdienst erleben konnten. „Ich finde der Ort passt ganz wunderbar. Schließlich war Jesus das gemeinsame Essen sehr wichtig. Ebenso Martin Luther, der einmal gesagt haben soll, dass man überall einen Gottesdienst feiern könne, sogar in einer Besenkammer“, sagte die Pastorin.

In ihrer Predigt ging Weisbarth auf die lang anhaltende Hitze während der Sommerzeit ein. „Einiges ist dadurch weitaus weniger prächtig ausgefallen, wie beispielsweise die Ernte“, schilderte sie. Dennoch solle man die Dankbarkeit nicht vergessen: „Dankbar sollten wir sein, weil die geringe Ernte für uns nicht bedeutet, dass wir Hunger leiden müssen“, betonte die Pastorin. Dies enthebe jedoch niemanden vor der Verantwortung. Sie thematisierte in diesem Zusammenhang den Klimawandel. „So vieles, was uns Mühe bereitet, wird von Gott dennoch schön gemacht. Es ist schwer, beides zu erkennen und zu sehen, denn wir können nicht ergründen, was Gott tut“, erklärte Weisbarth.

Der einzige Hahn im Korb war an diesem Abend der Quickborner Autor Peter Jäger. Er las den Besucherinnen aus seinem neusten Buch „Bienen, Blüten und ein Moor“ vor. Jäger widmet sich darin der Natur-Thematik. Sein Hauptanliegen ist es, Verständnis für die Bedeutung der Bienen zu wecken. Es ist bereits das siebte Engel-Buch, in dem Piccolo und Donaldus und als irdische Vertreterin die junge Lisa die Hauptpersonen darstellen. „Es ist so schwer, jungen Menschen dieses Thema zu vermitteln“, erklärte Jäger zu Beginn seiner Lesung. Um das zu verdeutlichen, präsentierte der Autor einige Kostproben aus seinem Buch.

Im Biologie-Unterricht sollen die Schüler ein neues Klassen-Projekt erarbeiten mit dem Titel „Das Moor und die Eiszeit“. Das sorgt nicht nur bei der Schülerin Lisa für schlechte Laune, auch ihre Klassenkameraden wollen viel lieber ein Eis essen gehen, anstatt sich mit einem öden Moor zu beschäftigen. Der Lehrer nimmt es diplomatisch: „Ich gebe euch mein Wort. Nach der Auswertung der ersten Arbeiten können wir uns beim Italiener verabreden.“

Jäger nutzte die Gelegenheit, um sich an diesem Abend bei der Pastorin für einen kleinen Gefallen zu bedanken. Bevor er im Jahr 2010 sein erstes Weihnachtsmärchen um den cleveren Schutzengel Piccolo veröffentlichte, diente Weisbarth als Lektorin. Ihr Fazit zu seiner Geschichte ist ihm bis heute in Erinnerung geblieben: „Herr Jäger, Ihre Interpretation der Schöpfungsgeschichte ist zwar ein wenig eigenwillig, aber für ein Weihnachtsmärchen ist das völlig ausreichend“, zitierte er die Pastorin. Ihr verdanke er den Mut, das Buch überhaupt zu veröffentlichen.