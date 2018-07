„Landfrauen backen nicht nur“

Haselauerin Birgit Tronnier leitet den Landfrauenverein Haseldorfer Marsch und Umgebung

21. Juli 2018, 16:00 Uhr

Das Wasser plätschert im Gartenteich, eine sanfte Briese weht über das Grundstück und macht die hochsommerlichen Temperaturen erträglich. „Eigentlich ist es schon einen Tick zu warm, aber hier lässt es sich aushalten“, sagt Birgit Tronnier während sie Wasser einschenkt. In diesem Moment röhren auf dem Obsthof Plüschau die Maschinen auf. „Das ist so auf dem Land. Das gehört dazu“, sagt Tronnier, die seit Januar Vorsitzende des Landfrauenvereins Haseldorfer Marsch und Umgebung ist.

„Ich bin selbst in der Landwirtschaft großgeworden“, erläutert Tronnier. Ihre Eltern hatten einen Baumschulbetrieb und eine Schäferei in Heist. „Ich habe aber nie Ausschau nach einem Landwirt gehalten“, sagt Tronnier lachend. Auch für die Landwirtschaft und die Landfrauen habe sie sich lange nicht interessiert. „Es fehlte auch die Zeit.“ Sie machte eine Ausbildung in der Verwaltung, arbeitete im Amt Haseldorf, wo sie ihren Mann kennenlernte, mit dem sie seit 32 Jahren verheiratet ist und zwei erwachsene Söhne hat. Seit 1996 ist sie als Vertrauensfrau der Itzehoer Versicherung tätig.

„Erst waren die Kinder klein, dann habe ich meine Schwiegermutter gepflegt und irgendwann kam der Zeitpunkt, an dem ich dachte: Jetzt bin ich mal dran“, sagt Tronnier. 2000 trat sie bei den Landfrauen ein, 2008 wurde sie Beisitzerin, 2011 stellvertretende Vorsitzende und seit Januar ist sie Vorsitzende des 287 Mitglieder zählenden Vereins. Eine normale Entwicklung. Eigentlich. Doch Tronnier sieht es anders: „Ich bin das mehr oder weniger ungewollt geworden. Ich wollte nie den Vorsitz haben.“ Für sie sei es ein Sprung ins kalte Wasser gewesen, aber dabei wusste sie, dass sie immer auf die anderen Vorstandsmitglieder zählen kann. „Die Zusammenarbeit war immer sehr gut und daher habe ich es dann auch gemacht“, sagt Tronnier. Klar ist für sie aber: Es wird kein Dauerjob. „Ich werde mich 2020 nicht mehr aufstellen lassen. Wir haben zwei Damen in petto, die das sicherlich sehr gut könnten und denen ich das zutraue. Vielleicht ja als Doppelspitze“, sagt Tronnier, die auch im Haseldorfer Gemeindebüro tätig ist. Sie ist im Vorstand für den Schriftverkehr verantwortlich. „Wenn Arbeiten anstehen, teilen wir uns das gut auf“, erläutert Tronnier. „Das funktioniert wirklich sehr gut.“ Zu tun gebe es einiges.

„Wir Landfrauen backen nicht nur Kuchen“, sagt Tronnier lachend. Beim Dorfabend der Gemeinden Haselau und Haseldorf wird ebenso geholfen, wie bei den Holsteiner Apfeltagen. Vorträge, Spieleabende und Fahrradtouren werden organisiert. „Und unsere Ausfahrten sind teils auch legendär“, sagt Tronnier.

„Wir sind derzeit gut aufgestellt, aber brauchen wie wohl alle Vereine junge Mitglieder“, sagt Tronnier. Doch sie kann verstehen, dass die Zahl der aktiven Mitarbeiter gering ist. „Auch bei mir war die Zeit nicht da. Es ist ein großes Plus, dass ich jetzt zuhause arbeiten kann.“ Denn die Zeit, die das Ehrenamt in Anspruch nimmt, sei nicht zu verachten. Mit ihrem Mann baut sie zudem Äpfel an. „Das ist aber alles hobbymäßig“, sagt Tronnier. Viel Zeit gehe auch für die Gestaltung des Gartens drauf. „Wenn mir danach ist, laufe ich auch einmal um den Deich“, sagt Tronnier. Ein Hobby teilt sie mir ihrem Mann: das Tanzen. „Wir haben mal mit dem Grundkursus angefangen und sind jetzt in der Masterclass. Dafür muss die Zeit immer da sein.“