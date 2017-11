Mehr als nur eine Brötchentüte : Landesweite Aktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“

vergrößern 1 von 1 Foto: Margot Rung 1 von 1

von Margot Rung

erstellt am 21.Nov.2017 | 14:00 Uhr

Rellingen | Allein in Pinneberg werden 25.000 Tüten verteilt, landesweit werden in der Woche vor dem 25. November, dem internationalen Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“ mehr als 320.000 Brötchentüten mit dem Aufdruck „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ von rund 60 Bäckereien ausgegeben. Bereits zum 14. Mal macht die Aktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ darauf aufmerksam, dass die meisten Gewalttaten nicht in der Öffentlichkeit, sondern Zuhause in der Familie verübt werden.

In Schleswig-Holstein können 23 vom Land geförderte Frauenberatungsstellen von Frauen kontaktiert werden, die Hilfe, gerade auch in Bezug auf häusliche und sexualisierte Gewalt benötigen. Die Hilfeangebote bei häuslicher Gewalt und weitere Informationen zum Thema sind auch in der Broschüre „Nur Mut – Handlungsmöglichkeiten in Gewaltbeziehungen “ zusammengestellt. Die Broschüre steht im Internet unter www.schleswig-holstein.de zum Herunterladen bereit.

An der Eröffnung der diesjährigen Aktionswoche, die in der Bäckerei Dwenger in Rellingen statt fand, nahm en neben dem Rellinger Bürgermeister Marc Trampe die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Pinneberg und Schleswig-Holsteins Gleichstellungsministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) teil. Verbunden mit der Eröffnung war eine gemeinsame Sponsorenaktion der Bäckerinnung Nord Kreis Pinneberg und den Gleichstellungsbeauftragten. Die Gesamtsumme in Höhe von 2500 Euro wurde von Jörn Dwenger (Obermeister der Bäckerinnung Nord) in Form eines Schecks überreicht. Sütterlin-Waack bedankte sich bei den Gleichstellungsbeauftragten für deren „großes Engagement“. Ihr Dank galt ebenso den Bäckereien im Land und den lokalen Bündnissen gegen häusliche Gewalt. „Diese alljährlichen Aktionswochen tragen erheblich dazu bei, dass das Thema häusliche Gewalt, also Partnerschaftsgewalt, im öffentlichen Bewusstsein fest verankert wird“ so die Ministerin. Die Aktion fordere in unaufdringlicher Weise das soziale Umfeld auf, Gewalt nicht zu ignorieren, sondern Betroffenen den Weg zu den Hilfen zu erleichtern und dazu beitragen, die Unterstützung durch Frauen-Facheinrichtungen und funktionierende Netzwerke zu verbessern.

Jörn Dwenger, Obermeister der Bäckerinnung Nord, sieht die Brötchentüten als Multiplikatoren. Denn: „So eine Brötchentüte kann doch theoretisch in jedem Haushalt liegen. Und der Betreffende wüsste dann im Falle eines Falles, wohin man sich wenden kann.“ Die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Rellingen und landesweite Koordinatorin der Aktion, Dorathea Beckmann, wies darauf hin, dass sich in den vergangenen Jahren gerade auch durch die Aktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ ein weit vernetztes Aktionsbündnis entwickelt hat. „Wenn sich möglichst viele Menschen mit dem Thema beschäftigen und einen wachsamen Blick auf ihr Umfeld haben, muss es möglich sein, Gewalttaten zu verhindern, ist sich Landesinnungsmeisterin Maren Andresen sicher. „Durch unsere Aktion wollen wir Hilfe suchenden Mut machen. Bei gleichbleibend guter Beteiligung im Aktionszeitraum wird das Hilfetelefon 320.000 Mal in gedruckter Form über das ganze Land verteilt. Das bietet die Chance, für den ersten Schritt zur Selbsthilfe“.