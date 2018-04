Landes-Chef von 50 000 Rettern

Frank Homrich aus Wedel ist neuer Brandmeister für Schleswig-Holstein / Mehr Mitglieder in den Wehren

von Florian Kleist

22. April 2018, 12:41 Uhr

Mit einem Appell zu besseren Arbeits- und Ausstattungsbedingungen ist der neue Landesbrandmeister Schleswig-Holsteins, Frank Homrich aus Wedel, in seine Amtszeit gestartet. „Die Einsatzzahlen spiegeln auch die Notwendigkeit eines flächendeckenden Hilfeleistungssystems mit funktionierenden Feuerwehren wider“, sagte Homrichnach seiner Wahl.

Homrich wurde am Sonnabend bei der Landesfeuerwehrversammlung in Reußenköge (Kreis Nordfriesland) gewählt. Er löst Detlef Radtke aus Lübeck ab, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidierte. Matthias Schütte aus Eckernförde wurde zum Stellvertreter gewählt. Homrich kündigte Gespräche mit Politik und Verwaltung an, um gemeinsam alles zu unternehmen, um Feuerwehren einsatzfähig zu halten. In der Zusammenarbeit mit den Kreis- und Stadtfeuerwehrverbänden versprach er einen offenen Dialog auf Augenhöhe. Laufende Projekte wie das verstärkte Werben und auch Halten von Mitgliedern, die Ausbildung von Konfliktlotsen und die Integration von Geflüchteten müssten unvermindert weitergeführt werden, kündigte der Wedeler an.

Als quasi letzte Amtshandlung stellte der scheidende Landesbrandmeister Detlef Radtke einen landeseinheitlichen Feuerwehr-Dienstausweis vor, den ab sofort alle Feuerwehrangehörigen im Land auf Antrag bekommen können. Die personalisierte Plastikkarte beinhaltet auch einen Versicherungsnachweis für die zuständige Unfallkasse Nord und die Ehrenamtskarte des Landes.

Die erste symbolische Karte nahm Ministerpräsident Daniel Günther entgegen. Der Landesvater war prominenter Gast der Versammlung. Er kündigte an, dass Schleswig-Holstein 2019 und 2020 in einem Sonderprogramm sechs Millionen Euro in den Um- und Ausbau von Feuerwehrhäusern investieren werde. Günther würdigte die Feuerwehren im Land: „Was Sie für den Zusammenhalt in Schleswig-Holstein leisten, ist unbezahlbar und unverzichtbar. Jede einzelne Feuerwehr ist wichtig.“ Und er warb fürs Mitmachen: „Ehrenamt macht wahnsinnig viel Spaß und am Ende profitiert man auch persönlich davon“, sagte er. Landtagspräsident Klaus Schlie ergänzte, dass gerade jetzt zur Kommunalwahl auch neue Bürgermeister und Gemeindevertreter auf die Notwendigkeit und Einsatzfähigkeit jeder Feuerwehr hingewiesen werden müssen. Das sei Aufgabe der Politik.

Die Zahl der ehrenamtlichen Feuerwehrleute stieg 2017 in Schleswig-Holstein weiter an. 48 913 Männer und Frauen versahen in den

1349 Freiwilligen Feuerwehren ihren Dienst, 264 mehr als noch ein Jahr zuvor. Die Einsatzzahlen gingen unterdessen zurück: 7132 Brände wurden bekämpft, 2629 weniger als 2016. Darunter waren

622 Großbrände (minus 420). Zu Verkehrsunfällen oder Unwettereinsätzen mussten die Wehren 21 712 Mal ausrücken. Die Steigerung um

2327 Einsätze gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf Unwetterlagen zurückzuführen. Die Zahl der Fehlalarme sank von 6046 auf 5762.