Land sucht Gespräch mit Politik

Ministerium will mit Pinneberger Fraktionsvorsitzenden und Verwaltung über den Haushalt reden / Nachtragshaushalt erstmal vertagt

von Christian Uthoff

09. September 2019, 15:00 Uhr

Pinneberg | Eine zweite Nachtragssatzung für den Haushalt 2019 stand auf der Tagesordnung des Pinneberger Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen am Donnerstagabend – doch sie wurde vertagt. Zuerst steht ein Gespräch mit dem Kieler Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration am Montag, 16. September, ,für die Pinneberger Fraktionschefs und die Verwaltung an. Thema: Der Haushalt.

Bereits im Juli hatte das Ministerium mitgeteilt, dass es für Pinneberg keine weiteren Genehmigungen für Investitionskredite in diesem Jahr geben würde. Damals wurde eine erste Nachtragssatzung genehmigt. Gleichzeitig hieß es: „Dies stellt die letzte Aufstockung der genehmigungspflichtigen Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2019 dar. Angesichts der Ergebnisplanung (...) sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Pinneberg stünde eine weitere Aufstockung nicht im Einklang mit der nicht gegebenen dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt.“

Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) erläuterte im Ausschuss: „Das bedeutet theoretisch, dass wir in diesem Jahr an manchen Stellen nicht mehr weiter bauen können.“ Sie zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass es einen weiteren Erlass vom Ministerium geben wird. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte sie: „Wir möchten weiterbauen und haben auch die Kapazitäten.“

Zwei Gespräche habe es deswegen mit Kiel bereits gegeben. „Es gab ein klares Signal, dass wir das Defizit im Ergebnisplan reduzieren müssen, wenn wir eine weitere Genehmigung haben wollen“, sagte Steinberg. „Wir müssen soweit runterkommen wie möglich, dann haben wir eine Chance.“

Mit genau diesem Thema hatte sich im Vorfeld des Ausschusses bereits die CDU beschäftigt und es auf die Tagesordnung gesetzt. Der Ausschussvorsitzende Bernd Früchtnicht (CDU) erläuterte: „Wir wollten mit unserem Antrag den Fehlbetrag reduzieren.“ Nach seiner Rechnung könnte dieser von 9,4 Millionen auf weniger als 6 Millionen Euro sinken (wir berichteten). Doch durch die Einladung des Ministeriums wurde der Antrag vorerst vertagt.

Manfred Stache (Grüne und Unabhängige) zeigte sich unterdessen entrüstet. „Ich bin nicht damit einverstanden, dass uns das Ministerium die Mittel streicht, ohne den Rat vorher zu informieren.“ Gegenwind kam von Angela Traboldt (SPD): „Hier soll kein falscher Eindruck entstehen: Es ist nicht so, als ob uns das Ministerium etwas wegnimmt. Wir haben uns in den vergangenen Jahren immer mehr vorgenommen, als wir geschafft haben und hatten dadurch einen aufgeblähten Haushalt.“ Das Ministerium sehe die Notwendigkeit, dass die angefangenen Bauvorhaben auch fertig würden. „Wir haben immer zu viel eingeplant und zu wenig fertiggestellt“, sagte Traboldt. Ähnlich äußerte sich auch Dieter Schott (Grüne und Unabhängige): „Das ist schon zehn Jahre her, dass für einen weniger aufgeblähten Haushalt gekämpft wurde.“

Trotz des Kieler Schreibens will die Verwaltung nun einen neuen Nachtragshaushalt vorbereiten. Steinberg teilte dem Ausschuss mit: „Diesen wollen wir am 19. September vorlegen. Alles, was wir 2019 nicht mehr schaffen, wird rausgenommen.“ Wie viel eingespart werden kann, stehe noch nicht fest. Welche Maßnahmen nicht mehr in 2019 umgesetzt werden, werde aus dem Nachtragshaushalt ersichtlich sein. Der Politik soll der neue Entwurf Ende nächster Woche vorliegen, damit sie mit dem Wissen nach Kiel fahren können. Steinberg beruhigte: „Wir werden eine Lösung finden. Es muss niemand Angst haben, dass jetzt vielleicht seine Schule nicht gebaut werden kann.“ An die Genehmigung des Nachtrags ist auch die Planungen für den Haushalt 2020 gekoppelt. „Wir bemühen uns, den Zeitplan einzuhalten“, sagte Steinberg.