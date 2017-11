Land schafft neuen Posten für Muhlack

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Erst drei Monate Urlaub, dann eine neue Aufgabe im Verbraucherschutzministerium: Der Postenpoker um den in der Kritik stehenden Chef der Polizeiabteilung im Innenministerium, Jörg Muhlack, ist beendet. Wie Innenminister Hans-Joachim Grote gestern mitteilte, wird der Beamte mit Wirkung zum 15. Februar 2018 in das Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung versetzt und dort mit der Leitung der Abteilung Verbraucherschutz betraut. „Ich bin froh, dass es gelungen ist, diese von Beginn an von mir als einvernehmlich angestrebte Lösung zu erreichen. Ich danke Jörg Muhlack für seine langjährige Arbeit sowohl im Polizeidienst als auch als Abteilungsleiter des Innenministeriums“, erklärte Grote. Muhlack scheide bereits zum 15. November „unter freistellender Abgeltung erheblich geleisteter Mehrarbeit aus der Vergangenheit“ aus dem Innenministerium aus, wie es im Behördendeutsch heißt. Die Stelle soll nun ausgeschrieben werden, in dieser Übergangszeit führt Muhlacks bisherige Stellvertreterin, Silke Detering, die Abteilung.

Muhlacks neue Stelle im Justiz- und Verbraucherschutzministerium unter Sabine Sütterlin-Waack (CDU) wird neu geschaffen. Ein Ministeriumssprecher gestern: „Diese Entscheidung ist zwischen den Leitungen des Innen- und Justizministeriums gemeinsam vereinbart worden. Im Zuge des Neuzuschnitts der Ressorts wird die Verbraucherschutzabteilung derzeit neu aufgestellt. Die Stelle des Abteilungsleiters ist derzeit vakant. Herr Muhlack ist ein Verwaltungsfachmann mit langjähriger Führungserfahrung. Wir sind davon überzeugt, dass er die Aufgaben bei der Aufstellung der neuen Abteilung Verbraucherschutz sehr gut bewältigen wird.“

Grote hatte seine Entscheidung, Muhlack und den Landespolizeidirektor Ralf Höhs abzulösen, mit fehlendem Vertrauen zu den beiden Spitzenbeamten erklärt: „Wir brauchen Impulse für eine neue Führungskultur, die von gegenseitigem Vertrauen durch alle Ebenen geprägt ist.“ Im Kabinett sowie in vertraulichen Sitzungen der Regierungsfraktionen in dieser Woche hatte er seine Personalentscheidungen begründet. Dabei nannte der Minister konkrete Vorfälle, die aus seiner Sicht eine weitere Zusammenarbeit insbesondere mit Jörg Muhlack unmöglich machen. Aus Fraktionskreisen hieß es dazu, Grote habe von der Festnahme eines terrorverdächtigen Syrers in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) aus der Zeitung erfahren. Von einer gemeinsamen Anti-Terror-Übung von Landespolizei und GSG 9 habe er eher zufällig Kenntnis erhalten, und nach Sturm „Herwart“ habe das Lagezentrum seinem Büro Informationen verweigert und auf dem Dienstweg über den Abteilungsleiter Muhlack bestanden.

Zugleich hatte der Minister immer wieder betont, den beiden keine dienst- oder strafrechtlichen Verfehlungen vorzuwerfen. Daher kann Grote die beiden Lebenszeit-Beamten nur einvernehmlich und „amtsangemessen“ versetzen. Das heißt auf Deutsch, es muss eine Planstelle mit derselben Besoldungsstufe gefunden werden. Der Abteilungsleiter Polizei im Innenministerium ist nach Besoldungsgruppe B 5 eingestuft und erhält ein Grundgehalt von 8486,84 Euro plus personenabhängigen Zuschlägen wie Familiengeld oder vermögenswirksamen Leistungen. Von diesen Spitzenposten gibt es beim Land nur 35 Stellen, 31 davon sind zurzeit besetzt. Das hatte die Möglichkeiten für eine weitere Verwendung von Muhlack im Landesdienst extrem eingeschränkt.

Noch schwieriger wird dies bei Höhs. Der Landespolizeidirektor, der nach dem Willen von Grote seinen Posten ebenfalls räumen soll, erhält Besoldungsgruppe B 3 und verdient 7543,52 Euro Grundgehalt. Allerdings gibt es davon beim Land nur acht Stellen, und die sind zurzeit nach Auskunft der Staatskanzlei alle besetzt. In den kommenden zwölf Monaten wird eine einzige dieser Stellen frei. Ob Höhs fachlich dafür geeignet ist, ist offen. Angeblich gibt es inzwischen Überlegungen, dem Landespolizeidirektor, der Jahrgang 1960 ist, eine Brücke in den vorzeitigen Ruhestand zu bauen.