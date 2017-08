Region Pinneberg in Kürze : +++ Läufer vor dem Start+++ Küchenhof gefordert +++ Altstadtfest-Bilanz +++

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Quickborn Bereits zum 40. Mal lädt der TuS Holstein Quickborn zum Quickborn Run ein. Ab sofort können sich Interessierte für den 25-Kilometer-Lauf oder den 10-Kilometer-Lauf anmelden. Die Strecke ist ein vermessener Rundkurs durch Quickborn sowie Randgebiete von Bönningstedt, Hasloh, Norderstedt und Ellerau. Start ist auf dem Quickborner Rathausplatz, das Ziel ist das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium.

Schenefeld Zwar wurde ihr Anliegen abgelehnt, aber Aufgeben kommt für die Anwohner am Wiesengrund in Schenefeld nicht in Frage. Jetzt richten sie einen Brief an Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD). Sie soll sich aus Sicht der Anwohner stärker beim Kreis Pinneberg dafür einsetzen, dass die Tempo-30-Zone zu einer Spielstraße wird. Dann würde Schrittgeschwindigkeit gelten. Dafür fehlen aber Voraussetzungen.

Uetersen Das Altstadtfest wird auch 2019 vermutlich nur an einem Tag stattfinden. Das Konzept habe gepasst, sagte Renate Paelchen vom Arbeitskreis Altstadtfest. Am Sonntag war, wie wir bereits berichteten, auf das Klostergelände eingeladen worden. Wobei die Klosterbleiche den Mittelpunkt des festlichen Geschehens bildete.

Elmshorn Mehr Präsenz, stärkere Kontrollen, Sperrungen an möglichen Gefahrenpunkten: Das neue Sicherheitskonzept der Polizei während des Elmshorner Hafenfestes am vergangenen Wochenende hat sich bewährt. Die Polizei zog gestern eine „weitestgehend positive Bilanz“. Die Beamten registrierten besonders am Sonnabend und Sonntag ein sehr starkes Besucheraufkommen im gesamten Innenstadtbereich. Zur Sicherung des Hafenfestes waren in diesem Jahr erstmalig mit Polizisten besetzte Durchlassstellen eingerichtet worden. Absperrungen im Umfeld des Hafens mit sogenannten Big-Bags und Containern trugen ebenfalls zur Sicherheit bei. „Gemessen an der Größe der Veranstaltung und den hohen Besucherzahlen war es ein insgesamt harmonisches und friedliches Hafenfest", sagte Thorsten Buchwitz, der Leiter des Polizeireviers Elmshorn. Die Besucher hätten auf die erhöhte Polizeipräsenz positiv reagiert. Viele hätten sich bei den eingesetzten Beamtinnen und Beamten für die wahrnehmbare Anwesenheit bedankt.

Wedel Die zuständigen Verkehrsgesellschaften erteilen dem Seniorenbeirat eine Absage an den Vorschlag einer Verschiebung der Abfahrtzeit der Buslinie 289 um zehn Minuten. Das Gremium hatte zu enge Anschlüsse moniert und einen Takt ohne Hetze und lange Wartezeiten gefordert. Die Verkehrsgesellschaften fürchten jedoch eine abnehmende Nutzung und bieten lediglich eine Fahrzeitverlängerung von bis zu zwei Minuten an.

Hamburg Autofahrer zwischen Hamburg und Puttgarden müssen sich auf eine weitere Baustelle auf der A 1 einstellen. Von Donnerstag, 14. September, an wird zwischen dem Rastplatz Hasselburger Mühle und der Anschlussstelle Neustadt-Mitte die Fahrbahn in Richtung Hamburg erneuert, teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit.

Schleswig-Holstein Die Polizei Hamburg ermittelt wegen mutmaßlicher Straftaten von G20-Gegnern in mehr als 2000 Fällen. Das zeigten interne Zahlen der Sonderkommission „Schwarzer Block“, die dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ nach eigenen Angaben vorliegen. Ein Polizeisprecher bestätigte am Montag auf Nachfrage den Umfang der Ermittlungen. „Ich kann die Zahlen bestätigen“, sagte er.

von shz.de

erstellt am 29.Aug.2017 | 06:00 Uhr