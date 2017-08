Lärm ist beherrschendes Thema

vergrößern 1 von 3 Foto: Springer 1 von 3

Auf Einladung der Hasloher SPD-Fraktion radelten der SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann und gut ein Dutzend Bürger sowie Gemeindevertreter am Donnerstagnachmittag durch das Dorf. Als wichtigsten Auftrag nimmt der Politiker das Thema Lärmschutz mit nach Berlin. Das kommt nicht von ungefähr: Während der Tour konnte Rossmann mehrfach beobachten, wie tief einige Flugzeuge über Hasloh fliegen – und wie sehr dies die Lebensqualität im Dorf beeinträchtigt.

„Wir dürfen bei den Lärmbeschränkungen nicht nachlassen. Es kann nicht sein, dass die Fluggesellschaften von vorn herein das Strafgeld, das bei Nachtflügen fällig wird, einpreisen“, betonte der Politiker. Er forderte, dass ab 22 Uhr Nachtruhe gelten soll und Verstöße verschärft geahndet werden. Derzeit sind Starts und Landungen am Hamburger Helmut-Schmidt-Flughafen bis 23 Uhr erlaubt. Ausnahmegenehmigungen sind bis 24 Uhr möglich.



Neue Brücke löst mehr LKW-Verkehr aus

Auch der Verkehrslärm – sowohl von der Autobahn A 7 als auch von der Kieler Straße (B 4) – wurde thematisiert. „Das Ziel muss sein, dass die B 4 durch den Ausbau der Autobahn entlastet wird und die Anwohner davon profitieren“, sagte dazu Bürgermeister Bernhard Brummund (SPD). Von Bürgern sei der Wunsch geäußert worden, eine Bepflanzung entlang der Autobahn zum besseren Lärmschutz vorzunehmen, berichtete Rossmann.

Ein weiterer Punkt war die neue Brücke zwischen Hasloh und Norderstedt, die mit Lkw bis zu 40 Tonnen befahren werden darf und im November fertig sein soll. „Was das in der Folge für die Gemeinden bedeutet, sollte in einem gemeinsamen Konzept erarbeitet werden“, schlug Rossmann vor. Problematisch sei es, wenn jeder Ort seine eigenen Interessen verfolge. „Ich kann keine Einzelinteressen vertreten“, betonte der Politiker. Die Gemeinden müssten sich darauf verständigen, wie eine Umfahrung der Dörfer von denjenigen Lkw, die von der A 7 in Richtung A 23 fahren, aussehen könne.



Lernhaus für alle Generationen

Während eines Abstechers auf den Rodelberg verschaftte sich Rossmann einen Überblick auf die neuen Bauten der Kirchengemeinde und für seniorengerechtes Wohnen. „Was früher eine große Idee war, ist sehr beeindruckend gestaltet worden“, sagte er zur Umsetzung der Neuen Mitte.

Die Arbeiten am zweiten Bauabschnitts allerdings konnten nicht wie geplant starten. „Es ist dafür eine europaweite Ausschreibung notwendig“, informierte Brummund den Bundestagsabgeordneten. Derzeit suche die Gemeinde nach einem Planungsbüro, das die Ausschreibung begleite. „Wir hoffen, dass wir bei der nächsten Gemeinderatssitzung am Dienstag, 26. September, darüber abstimmen können“, so Brummund.

Positiv bewertete Rossmann den Umbau der Hasloher Grundschule zum Lernhaus. „Diese Einrichtung mit neun Partnern und Lernangeboten über alle Generationen hinweg hat zu Recht Zuschüsse der Europäischen Union erhalten“, sagte Rossmann. Es sei bedauerlich, dass es für den millionenschweren Umbau keine weiteren Fördermittel gebe. „Nur finanzschwache Gemeinde erhalten weitere Zuschüsse – dazu gehören wir nicht“, bestätigte Brummund.

von Ute Springer

erstellt am 26.Aug.2017 | 16:00 Uhr