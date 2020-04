Voting des Tages : Läden in SH dürfen an den nächsten beiden Sonntagen öffnen – nutzen Sie das Angebot?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

24. April 2020, 18:00 Uhr

Die Kieler Landesregierung hat dem Einzelhandel in Schleswig-Holstein erlaubt, an den nächsten beiden Sonntagen zu öffnen. Nach der wochenlangen Schließung der Geschäfte wegen der Corona-Pandemie dürfen sie am 26. April und am 3. Mai in der Zeit von 11 bis 17 Uhr ausnahmsweise öffnen.

Unsere Frage an Sie lautet:

Läden in SH dürfen an den nächsten beiden Sonntagen öffnen – nutzen Sie das Angebot? Ja, ich habe noch einiges zu besorgen. Mal sehen. Ich entscheide spontan. Nein, ich verzichte lieber. zum Ergebnis

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in unserem Liveticker und auf der Dossierseite shz.de/corona.

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (Ausnahmen bestehen am Wochenende sowie an Feiertagen). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.