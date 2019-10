Polizei sucht Zeugen : Ladendiebstahl im Pinneberger Discounter: Täter flüchtet auf Krücken

Zwei Männer waren auf Beutetour in der Elmshorner Straße. Nachdem sie erwischt wurden, eskalierte die Situation.

25. Oktober 2019, 14:30 Uhr

Pinneberg | Sie kamen zu zweit – und sie wollten Alkohol. Allerdings ohne zu bezahlen.

Der Verkäuferin eines Discounters in der Elmshorner Straße in Pinneberg waren zwei Männer aufgefallen, die offensichtlich mehrere Flaschen Alkohol entwendet hatte. Die 42-Jährige stellte die Männer zur Rede, als die das Geschäft verlassen wollten. Die Täter wurden rabiat. Einer schubste die Frau zur Seite. Dann flüchteten die Männer. Einen Tatverdächtigen, einen 19 Jahre alten Pinneberger, konnte die Polizei in Tatortnähe festnehmen. Den zweiten bislang nicht. Auch von der Beute fehlt noch jede Spur.

Die Polizei bittet um Hinweise

Die Tat geschah Donnerstag gegen 19 Uhr. Der flüchtige Täter lief über die Elmshorner Straße in Richtung Borstel-Hohenraden. Er soll 1,70 bis 1,80 Meter Meter groß und etwa 30 Jahre alt sein. Laut Zeugen hat der Mann einen Drei-Tage-Bart, schwarze Haare sowie ein südländisches Erscheinungsbild. Besonders auffällig: Er soll an Krücken gegangen sein und eine Schiene am rechten Bein getragen haben.

Darüber hinaus sucht die Polizei einen Rucksack mit dem Stehlgut, den einer der Täter möglicherweise im näheren Umfeld des Tatorts abgelegt hat.

Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (04101) 2020 entgegen.

