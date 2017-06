Leitungsnetz unter Pinneberg : Labyrinthe im Erdreich der Stadt

vergrößern 1 von 1 Foto: Sabrina Lincke 1 von 1

Pinneberg | Einige Einrichtungen der Zivilisation benutzen Bürger mehrmals täglich und ganz selbstverständlich, ohne auch nur einmal daran zu denken, was für eine Logistik dahinter steckt. Wenn die Spülmaschine angeschaltet wird und Wasserhähne abgedreht oder Toilettenspülungen betätigt werden, läuft das Wasser aus Bad und Küche ab. Der Verbraucher hat dann nichts mehr damit zu tun. Doch jetzt geht die Reise erst richtig los: Unter der Erde Pinnebergs läuft ein verzweigtes Leitungsnetz, das alle Hinterlassenschaften aufnimmt.

Rohre von insgesamt 125 Kilometern Länge transportieren das Schmutzwasser weiter. Es gibt noch einen zweiten separaten und genauso langen Rohrkreislauf für Regenwasser. Chef über diese unterirdischen Labyrinthe ist Abwassermeister Christoph Burbiel. Der 44-Jährige und vier Kollegen sorgen dafür, dass es in Pinneberg läuft. Der moderne Spülwagen der Stadtwerke ist im Dauerbetrieb. Gespült wird straßenweise, immer vom Norden nach Süden in Fließrichtung. Um alle Schmutzwasserrohre Pinnebergs einmal zu säubern, dauert das ungefähr zwölf Monate. Im nächsten Jahr sind dann die Regenwasserleitungen dran. „Das könnte im Wechsel immer so weiter gehen. Es darf nur nichts dazwischenkommen“, sagt Burbiel.

Aber es kommt immer etwas dazwischen. Wie vor zwei Jahren im Wedeler Weg. Eine winzige Pfütze auf der Fahrbahn verursachte bei den Experten gleich ein Kopfkino. Burbiel: „Durch einen Riss an den Abwasserrohren wurde nach und nach Erdreich ins Abwasser eingespült. Dadurch ergaben sich Hohlräume. Die können zu Straßenabsackungen führen.“ In Indien sei es vorgekommen, dass ganze Häuser verschluckt würden. Das passiere in Pinneberg zwar nicht, aber an die sieben Meter lange Baugrube, die der kleinen Pfütze folgte, kann sich der ein oder andere Autofahrer vielleicht noch erinnern.

Täglich 9000 Kubikmeter Abwasser

Die Rohre des Pinneberger Abwassernetzes bestehen aus wasserdichtem, glasierten Steinzeug oder aus Beton. Sie liegen frostsicher mindestens 80 Zentimeter unter der Erde. Aber durch das notwendige Gefälle können auch sechs Meter daraus werden. Die tiefste Stelle dockt dann an einer der 70 Pumpstationen an. Dort wird alles nach oben gepumpt und weiter geht’s bis ins größte Klärwerk Schleswig-Holsteins, nach Hetlingen. „Wir pumpen täglich 9000 Kubikmeter Abwasser dorthin. Seit Mitte der 70er Jahre hat Pinneberg kein eigenes Klärwerk mehr“, erklärt Burbiel.

Dass Toilettenbenutzer ihre Kloschüsseln manchmal mit Entsorgungsstationen verwechseln, macht ihn sauer. „Ins Abwasser gehören keine Essensreste und schon gar keine Medikamente.“ Aber sein größtes Abwasser-Problem in Pinneberg sei feuchtes Toilettenpapier. „Eben alles, was leicht elastisch ist. Das dreht sich zu Knäulen ineinander, verstopft unsere Pumpen und verursacht kostenintensive Schäden.“

Derzeit experimentieren die Fachkräfte für Abwasser, David Marx und Mahmut Güner, mit einer neuen Reinigungsdüse. „Unsere Spülungen laufen bei 90 bar, 350 Liter in der Minute. An Bord des Spülwagens werden acht Kubikmeter Wasser aufbereitet.“ Wenn die Spülungen mal nicht rund laufen, kommen Kameras zum Einsatz. Burbiel: „Unsere Rohre haben Durchmesser von 200 bis zu 1200 Millimeter. Da kann man nicht einsteigen und Schäden besichtigen. Wir sind hier ja nicht in Hamburg, wo die Abwasserrohre mit Schiffen befahren werden.“

Wenn der Spülwagen in Aktion ist, gibt es in den Pinneberger Haushalten vereinzelt böse Überraschungen: Das Abwasser steigt die Klospülung hoch und der Dreck verteilt sich im Badezimmer. „Das ist wirklich selten, kann aber passieren, wenn zum Beispiel der Übergabeschacht am Haus bepflastert wurde oder ein Schuppen draufsteht. Dann sind die notwendigen Luftlöcher verdeckt und es gibt einen Überdruck“, sagt Burbiel. Die neue Technik der Reinigungsdüse soll das verhindern.

Verlängerung der Fließzeit und Sulfidbildung

Abwasseranlagen in Deutschland sind auf einen Wasserverbrauch von 130 bis 150 Liter pro Tag und Person dimensioniert. Der demografische Wandel, Spartasten und ein größeres Bewusstsein für die Ressource Wasser sorgen dafür, dass diese Werte immer mehr unterschritten werden. Die Folgen sind vermehrte Ablagerungen im Kanal, eine Verlängerung der Fließzeit und Sulfidbildung. Burbiel: „Bei uns in Pinneberg ist das noch nicht so ein großes Problem, kann aber eines werden.“

Die Weiterleitung des Regenwassers ist unproblematischer. Es wird in 4726 Straßenabläufen aufgenommen, landet in der Regenwasserpumpstation am Hindenburgdamm oder in einem der 18 Regenrückhaltebecken und wird dann in die Pinnau, Düpenau, Mühlenau und andere Bäche eingeleitet. Die Regenrückhaltebecken sorgen für eine langsame Wasserabgabe in die Flüsse. „Ansonsten könnten nach langen, heftigen Regengüssen regelrechte Überflutungen entstehen“, erklärt Burbiel.

Eine große Bitte hat der Abwassermeister noch: „Wir sind täglich auf Pinnebergs Straßen unterwegs. Natürlich versperrt der Spülwagen manchmal den Weg. Wenn Anwohner sich beschweren und Autofahrer hupen, sollten sie vorher vielleicht erst einmal daran denken, dass wir auch nur unsere Arbeit machen.“ Im nächsten Teil unserer Serie „Hinter den Kulissen“, die am Donnerstag, 29. Juni, erscheint, treffen wir uns mit einer Legasthenie-Trainerin.

von Sabrina Lincke

erstellt am 22.Jun.2017 | 12:00 Uhr