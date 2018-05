Region Pinneberg in Kürze : +++ L75: Bauarbeiten bis Mitte Juni +++ Mehrheiten-Suche in Pinneberg +++ Tiemann tendiert zum Bürgermeisteramt +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

08. Mai 2018, 06:00 Uhr

Barmstedt Autofahrer werden weiterhin auf eine Geduldsprobe gestellt: Die Fertigstellung des Bauabschnittes der L75 in Offenau zwischen Kaltenweide und Krittelmoor verschiebt sich um einen Monat von Mitte Mai auf Mitte Juni. Grund dafür ist unter anderem, dass in einem etwa 50 Meter langen Bereich der Fahrbahn eine bisher nicht bekannte Torflinse gefunden wurde, die einen Bodenaustausch erforderlich machte.

Pinneberg Die Pinneberger Grünen haben bei der Kommunalwahl am Sonntag kräftig zugelegt. Sie ziehen gleich mit der SPD und kommen auf zehn Sitze in der Ratsversammlung. Doch welche politischen Konsequenzen hat das für die kommen fünf Jahre? Rein rechnerisch hätten Rot-Grün die Mehrheit. Doch die in der Vergangenheit hat sich gezeigt: Bei den wichtigen Entscheidungen schlug sich die SPP meist auf die Seite der CDU. Doch SPD-Fraktionsschefin Angela Traboldt stellte am Montag klar: „Wir entscheiden je nach den Themen. Zum Wohle der Bürger.“

Kreis Pinneberg Kreispräsident oder Bürgermeister von Kummerfeld? Diese Frage lässt Burkhard Tiemann (CDU) auch nach der Kommunalwahl noch offen. „Beide Ämter müssen ja erst noch gewählt werden“, erklärte Tiemann auf Nachfrage unserer Zeitung. In Kummerfeld holte Tiemanns CDU mit 41,72 Prozent die Mehrheit – und damit auch das Vorschlagsrecht für ihren Bürgermeisterkandidaten. Eins stehe fest: beide Ämter wird Tiemann nicht bekleiden. „Sollte ich zum Bürgermeister gewählt werden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich gar nicht mehr zur Wahl des Kreispräsidenten antrete.“

Elmshorn Für mehr als 20 Mit- und Arbeiter im Badeparks Elmshorn war Diernstag ein besonderer Tag. Sie bauten die Traglufthalle ab. So schalteten sie unter anderem das Gebläse aus, lösten Schrauben und falteten zu guter Letzt die Hülle zusammen, um sie auf Paletten zu rollen. Der Abbau der knapp 71 Meter langen und 30 Meter breiten Traglufthalle ist in jedem Jahr das Zeichen dafür, dass die neue Freibadsaison unmittelbar bevorsteht.

Wedel Drei Generationen Mozart im Vergleich zu erleben – spannend und ungeheuer interessant. Die Gelegenheit dazu bot der Förderverein Kammerchor und Kammerorchester Wedel nun in einem Benefizkonzert im Barlach-Saal mit idyllischem Ausblick in den naturnah gestalteten Innenhof der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule. Dafür, dass die vielen Besucher nicht draußen die warmen Sonnenstrahlen genießen konnten, entschädigte das Können vier genialer Musiker auf der Bühne.

Schleswig-Holstein Mehr als 2200 Veranstaltungen stehen auf dem Programm der diesjährigen Kieler Woche, die am 16. Juni startet. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer kündigte am Montag eine Festwoche mit aufgepeppten Inhalten und neuem Schwung an. Kämpfer wird die Großveranstaltung gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) eröffnen. Die Stadt erwartet bis zum 24. Juni rund drei Millionen Gäste aus aller Welt.