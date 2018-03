L 110-Sanierung in Tornesch erst 2019

Nach Protesten: Ausbau soll im Sommer kommenden Jahres erfolgen

von Florian Kleist

25. März 2018, 21:22 Uhr

Die Autofahrer in der Region können aufatmen. Die Sanierung der Landesstraße 110 (L 110) in Tornesch wird auf das kommende Jahr verschoben. Das hat Ernst Dieter Rossmann, SPD-Bundestagsabgeordneter aus dem Kreis Pinneberg, jetzt mitgeteilt. Bislang war geplant, die L 110 zwischen der A23-Anschlussstelle Tornesch und dem Ort bereits in diesem Sommer für rund drei Monate voll zu sperren. Dagegen waren unter anderem mehrere Bürgermeister aus der Region Sturm gelaufen. Sie befürchteten ein Stau-Chaos.

Rossmann hat die Information laut eigener Aussage per Schreiben vom Kieler Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) erhalten. „Das ist ein großer Erfolg für die Bürgermeister der Region, die sich für diese Verschiebung eingesetzt haben, aber auch ein Beleg für die Offenheit und Flexibilität im Kieler Verkehrsministerium“, sagte der SPD-Politiker. Er sei froh, dass der Minister nicht Sturheit gezeigt habe, sondern die Proteste und konstruktiven Vorschläge aus der Region aufgenommen habe.

Torneschs Bürgermeister Roland Krügel (CDU) erreichte die Nachricht kurz danach. Seine Reaktion: „Schön, wenn die Vernunft sich durchsetzt.“ Der Verwaltungschef hatte in den vergangenen Wochen vehement für eine Verschiebung der Baumaßnahme gekämpft − und dafür auch Pinnebergs Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) sowie den Elmshorner Rathauschef Volker Hatje (parteilos) mit ins Boot geholt. Ihr Ziel war unter anderem, bis zur Fertigstellung der Pinneberger Westumgehung zu warten, die dann als Ausweichroute dienen könnte.

Die Argumente der Verwaltungschefs, die auch Rossmann unterstützte, haben nun offensichtlich auch den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV) und das zuständige Verkehrsministerium in der Landeshauptstadt überzeugt. Dass dies gelingen würde, war lange Zeit unklar. Zu Jahresbeginn schien ein Kompromiss zunächst in weiter Ferne. Doch mehrere Gespräche sorgten offensichtlich für eine Annäherung, an deren Ende nun die Verschiebung der Sanierung steht.

Laut Rossmann ist nunmehr vorgesehen, die Ahrenloher Straße vom Tornescher Ortszentrum bis zur A 23-Anschlussstelle Tornesch von Juli 2019 bis etwa Mitte Oktober des Jahres instand zu setzen. Darüber, dass die Arbeiten notwendig sind, gab es unter den Beteiligten nie unterschiedliche Meinungen. Denn die Strecke ist im gesamten Bereich sehr schadhaft, wie Kai-Uwe Schacht, Leiter der Itzehoer LBV-Niederlassung stets betonte.

Saniert wird nach aktuellem Stand der Dinge aber nach wie vor die Ortsdurchfahrt Ellerhoop im Verlauf der L110. Das Projekt soll im Sommer dieses Jahres angegangen werden, wenn die Sanierung der L75 beendet ist.