Kurzschluss mit chaotischen Folgen

vergrößern 1 von 2 Foto: Stolzenberg 1 von 2

von René Erdbrügger

erstellt am 27.Sep.2017 | 16:15 Uhr

Natürlich wird die Bühne hell erleuchtet sein, wenn sich der Vorhang zu Peter Shaffers „Komödie im Dunkeln“ hebt. Genau das ist gleich die erste Herausforderung für die Freizeitmimen der Pinneberger Bühnen: Sie müssen spielen als herrsche rundherum tiefste Finsternis. Seit Juli proben sie. Bis zur Premiere im Geschwister-Scholl-Haus am Dienstag, 10. Oktober, um 20 Uhr müssen sie es können.

Die Dunkelheit ist das Ergebnis eines Kurzschlusses. Und sie kommt denkbar ungelegen, denn der aufstrebende Künstler Brindsley Miller (Magnus Levien) erwartet Gäste. Ein russischer Millionär hat sich angesagt, potenzieller Käufer einer Miller-Skulptur. Außerdem will Millers zukünftiger Schwiegervater vorbeigucken. Da trifft es sich gut, dass Brindsleys Nachbar verreist ist und er einen Schlüssel zu dessen Wohnung hat. Dort stehen nämlich imponierend schöne Möbel. Die leiht der Künstler sich kurzerhand aus. Seiner Zukünftigen Carol Melkett (Jana Stoppel) ist nicht ganz wohl dabei, aber sie macht mit. Ladenbesitzer Harold Gorringe (Tim Heinitz) aus der Nachbarschaft ist auch eingeweiht. Und dann geht das Licht aus. Und der unfreiwillige Möbelspender kommt vorzeitig von seiner Reise zurück. Die prüde Nachbarin Miss Furnival (Tomke Julius) vergeht vor Angst im Dunkeln und flüchtet sich Brindsleys Nähe.

Dort trinkt sie aus Versehen Alkohol, den ersten in ihrem frommen Jungfernleben. Der polternde Schwiegervater in spe Colonel Melkett (André Gohr) kommt an, im selben Moment auch Brindsleys Ehemalige Clea (Katja Lahmann), die vorbeischaut, um sich in Erinnerung zu bringen. Wie sie alle mehr oder weniger hilflos im Dunkeln tappen, wird ein russischer Akzent vernehmlich. Der Millionär? Brindsley zerrt den Ankömmling Schupanski (Nils Gerhard) zur Statue, die der auch gründlichst abtastet.

Es gibt allerdings auf einmal noch einen weiteren Russen namens George Gudenow (Harmut Tank), der das Durcheinander erst richtig perfekt macht. Nur Betje Wagner muss den Durchblick behalten, denn sie führt Regie. Die Zuschauer, also diejenigen, die bei den insgesamt sieben Vorführungen tatsächlich im Dunkeln sitzen, werden ihren Spaß haben, das ist gewiss.