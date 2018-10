Region Pinneberg in Kürze : +++ Kurzfilmfestival in Uetersen +++ Rap Made in Pinneberg +++ Jungfernstieg-Morde: Prozess hat begonnen +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

05. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Quickborn Ellerauer Wehr öffnet Türen der Feuerwache: Erstmals hat der Tag der offenen Tür der Ellerauer Feuerwehr mit einer Andacht begonnen, die ganz passend den Namen „Blaulichtgottesdienst“ trägt und zu einer festen Einrichtung werden könnte. Im Anschluss gewährten die Kameraden einen Blick hinter die Kulissen von Fahrzeughalle und Schulungszentrum, zeigten Ausrüstung und Räumlichkeiten und demonstrierten, mit welchen Herausforderungen sie fertig werden müssen.

Barmstedt Der Boden an der Geno-Mühle wird jetzt untersucht. Federführend ist der Kreis Pinneberg. Auf dem etwa 8000 Quadratmeter großen Areal am Nappenhorn will die Projektentwicklungsgesellschaft Alpha aus Bad Schwartau vier Gebäude mit insgesamt 72 Wohnungen bauen.

Uetersen Kurzfilmfestival im Burgkino: Unschärfe 2018 − so heißt ein Kurzfilmfestival, das am 20. Oktober im Burg-Kinocenter an der Uetersener Marktstraße 24 stattfindet. Besucht werden kann es bei freiem Eintritt. Der Abend beginnt mit einem gemeinsamen Essen und wird gegen 21.30 Uhr im Kinosaal fortgesetzt. Zehn zuvor ausgewählte Besucher bilden die Jury, die noch am Abend die drei Siegerfilme küren wird. Veranstalter ist der Uetersener Filmemacher Ingo Frenzel.

Pinneberg Pinneberger Rapper stellen neue Songs vor: Rapmusik gehört längst zur Jugendkultur. Grund genug für Jens Schmidt, Leiter des Geschwister-Scholl-Hauses (GSH), zu einem Rap-Konzert einzuladen. Am Freitag, 26. Oktober, stellen Zaett & Sozio ihre neue „Zession EP“ vor. Hinter dem Bandnamen verbergen sich Stefan Gottschau (24) alias Sozio und Zafer Kilic (24) alias Zaett. Die beiden sind Pinneberger. Vor zehn Jahren haben sie sich getroffen und machen seitdem Musik.

Schenefeld Forum stellt Spielplan vor: Das Theater Forum Schenefeld hat seine Spielzeit für die Saison 2018/2019 veröffentlicht. Auf die Besucher wartet ein vielfältiges Programm. Die insgesamt acht Veranstaltungen reichen von einem Musical über das liebste Hobby der Deutschen – das Handwerk – bis hin zu einer „geistreichen Komödie“ über Männerfreundschaften, fasst Alice Rosenbaum vom Schenefelder Juks zusammen. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Wedel Wedel bremst bei Erhaltungssatzung für den Voßhagen: Die Stadt Wedel hat den geplante Erhaltungssatzung für die Straße Voßhagen zurückgestellt. Zunächst soll lediglich eine Bestandsaufnahme sowie eine Herausarbeitung der Besonderheiten der Backsteinhaus-Siedlung erfolgen. Mehrfach war im Zuge der Beschlussfassung Kritik an den Satzungsplänen laut geworden. So habe die Stadt bei Verhandlungen über Grundstücksverkäufe drohende Nutzungseinschränkungen durch eine Erhaltungssatzung nicht erwähnt.

Schleswig-Holstein 5400 Firmen im Land suchen neuen Chef. Die Unternehmensnachfolge wird immer schwieriger. Betroffen sind etwa 83000 Beschäftigte. Das geht aus einer gemeinsamen Umfrage von IHK und Handwerkskammer hervor, die gestern vorgestellt wurde. Fanden vor fünf Jahren noch 60 Prozent der Inhaber geführten Unternehmen einen „geborenen Nachfolger“, sind es 2018 nur noch 40 Prozent, erklärt IHK-Präsidentin Frederike C. Kühn. Dabei stehen nach ihren Worten in Schleswig-Holstein allein in den nächsten fünf Jahren rund 5400 Firmen vor einem Generationenwechsel.

Hamburg Jungfernstieg-Morde: Täter gesteht die Taten. Mit einem Geständnis des Angeklagten hat der Prozess gegen einen 34-Jährigen begonnen, der vor einem halben Jahr in Hamburg seine Tochter und seine Ex-Partnerin erstochen hat. Die Tat am S-Bahnhof Jungfernstieg hatte bundesweit Betroffenheit ausgelöst. Der Mann aus dem westafrikanischen Niger ließ seinen Verteidiger gestern zu Prozessbeginn ein knappes Geständnis verlesen. Darin gab er die Tat zu und erklärte, er bete für sein Kind und seine Ex-Partnerin. Was er getan habe, sei „bei Gott eine Sünde“ gewesen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 34-Jährigen zweifachen Mord vor. Die Richter haben 15 Verhandlungstage angesetzt.