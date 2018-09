von René Erdbrügger

05. September 2018, 13:50 Uhr

Nach ihrem Abitur 1977 an der Theodor-Heuss-Schule hat

Urte Steinberg eine Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Sparkasse Südholstein absolviert. Erste Erfahrungen als Führungskraft sammelte sie bereits dort 1983. 2013 wurde Steinberg als Bürgermeisterin von Pinneberg vereidigt. Privat engagiert sie sich in den unterschiedlichsten Institutionen und Vereinen in Pinneberg.