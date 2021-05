Voting des Tages : Kurz vor dem Saisonende wechselt der HSV den Trainer. Richtig so?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Jetzt also doch. Daniel Thioune muss in Hamburg seine Koffer packen, Horst Hrubesch übernimmt für die letzten drei Spiele in der 2. Bundesliga. Wir fragen daher heute: Kurz vor dem Saisonende wechselt der HSV den Trainer. Richtig so? Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage ab...

