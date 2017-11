Kursus zur Baby-Gymnastik

von Dietmar Vogel

erstellt am 16.Nov.2017 | 15:17 Uhr

Die Familien-Bildungsstätte organisiert einen Kursus für Baby-Gymnastik für den dritten bis sechsten Lebensmonat. Unter der Anleitung von Heike Engel startet der Kursus mit fünf Terminen am Mittwoch, 22. November, in den Räumlichkeiten der Stätte, Bahnhofsstraße 18 bis 22 in Pinneberg. In den insgesamt fünf Stunden erhalten die Eltern Ideen und Anregungen bezüglich der möglichen Bewegung

des Babys. Die Kosten

belaufen sich auf 25 Euro.

Die Ansprechpartnerinnen stehen unter der

(0 41 01) 8 45 01 50

für eine Auskunft zur

Verfügung. Anmeldungen

über die Website. >

www.fbs-pinneberg.de