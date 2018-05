Kursus: Fit in den Dienstag

von René Erdbrügger

03. Mai 2018, 12:23 Uhr

Fit in den Tag

Dienstag – so heißt eine neue Kursusreihe des Sport-Clubs Pinneberg ab dem 15. Mai. Nach verschiedenen Wärm- und Lockerungsübungen sollen die Teilnehmer durch Krafttraining nicht nur die bekannten Regionen wie zum Beispiel Bauch, Beine und Po stärken, sondern auch gezielt ihren Beckenboden trainieren. Je nach Wetterlage beginnt die Stunde mit Übungen im Freien. Danach folgen verschiedene Übungen im Veranstaltungsraum. Abgeschlossen werden die Trainingseinheiten mit Entspannungs- oder Dehnungsübungen. Mit wöchentlich wechselnden Übungen sorgt die Übungsleiterin Angelina Beilfuß mit Hilfe von Kleingeräten wie Theraband, Hanteln oder Bällen für Abwechslung und Spaß am Training. Der achtwöchige Kursus startet Dienstag, 15. Mai,

ab 9 Uhr im Veranstaltungsraum des Sport-Club Pinneberg. Die Kosten betragen 40 Euro und 30 Euro für Mitglieder. Eine verbindliche Anmeldung nimmt die Geschäftsstelle unter Telefon (0 41 01) 6917 13 entgegen.