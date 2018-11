Kunterbunte Kunst in der Kirche

Die Pinneberger Christusgemeinde veranstaltete ein erfolgreiches Musik- und Kulturfest mit Thriller, Breakdance, Jazz und Inselpop

von shz.de

19. November 2018, 16:19 Uhr

Ausstellung des Fotokreises, Kerzenlicht und viele kleine gedeckte Tische mit delikaten Häppchen: Zahlreiche Besucher haben das vierte Musik- und Kulturfest im Zuge eines stimmungsvollen Rahmens in der Pinneberger Christuskirche besucht. Einige Gäste genossen die Auftritte von Musikern, Tänzern und dem Pinneberger Autor Tibor Rode bei einem Glas Wein. „Die Resonanz in diesem Jahr ist besser als in den Vorjahren“, sagte Pastorin Silke Breuninger. Dass sich das Fest zunehmend etabliere, könne am bunten und abwechslungsreichen Programm liegen.

Mit einer souveränen Darbietung von Bruckners d-Moll Nachspiel eröffnete der 13-jährige Benedikt Zimmer am Freitag die Veranstaltung. Zimmer ist mehrfacher Preisträger bei Jugend musiziert auf dem Klavier und Bundespreisträger auf der Orgel 2018. Anschließend moderierte Hartmut Tank humorvoll und charmant durchs Programm und präsentierte dem Publikum die jeweiligen Künstler auf sehr unterhaltsame Weise.

Autor Tibor Rode erwies sich ebenfalls als Publikumsmagnet. Er las aus seinem vierten Roman, einem Thriller mit dem Titel „Das Morpheus Gen“. „Da mein Roman auch in einer Kirche spielt, passt der Rahmen ausgezeichnet“, sagte Rode. Die Zuhörer erfuhren, dass der Pinneberger Autor und Anwalt seine Romane zumeist abends, morgens und nachts schreibt. „Ich verfasse Thriller, weil mich Spannungsliteratur interessiert“, verriet er. Besucher nutzten zudem die Chance, um am Tisch der Buchhandlung Bücherwurm ein signiertes Exemplar zu ergattern.

Kantor Klaus Schöbel am Klavier und Torsten Köhler am Saxofon setzten einen weiteren Akzent im musikalischen Programm. Mit einer Improvisation eröffneten sie ihren Part. Sie demonstrierten dabei, wie sie wechselseitig kreativ auf die jeweilige Improvisation des anderen eingingen. Köhler und der Kantor gestalteten schon zahlreiche Konzerte gemeinsam. Mit dem Lied-Vortrag „Hey Kapitän“ sorgte die von der Insel Föhr stammende Sängerin Norma Schulz für maritimes Flair. Die im Wechsel auf Föhr und in Hamburg weilende Sängerin besang im Lied „Oh Mama“ die wunderbaren Seiten einer Insel-Kindheit in rauher Meeresumgebung. Mit samtig-schöner Stimme präsentierte sie ihre Lieder – im Wechsel auf hoch-, plattdeutsch und Friesisch.

Mit fetzigem Hiphop rundeten Schüler der Tanzschule Leseberg das Fest ab. Die gelenkigen Tänzer zeigten eindrucksvolle Formationen mit Breakdance-Einlagen.