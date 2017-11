Gamaschen und Kettensägenkunst : Kunsthandwerkermarkt in Rellingen lockt zahlreiche Besucher ins Rathaus

vergrößern 1 von 2 Foto: Frauke Heiderhoff 1 von 2

von Frauke Heiderhoff

erstellt am 06.Nov.2017 | 16:30 Uhr

Rellingen | Der unter dem Motto „Modernes, Edles und Originelles“ stehende Kunsthandwerkermarkt hat am Wochenende wie ein Magnet Besucher ins Rellinger Rathaus gelockt. „Wir sind mit dem Verlauf des 14. Kunsthandwerkmarkts sehr zufrieden“, sagte Rathausmitarbeiterin Beate Kunze.

Anhänger von kreativen Produkten nutzten die Chance, um aus dem ansprechenden Angebot der 40 vertretenen Aussteller auszuwählen. Die Objekte von Kettensäge-Künstler Dirk Roßkamp zogen die Besucher direkt bei ihrer Ankunft vor dem Rathaus in den Bann. Er nahm bereits zum zweiten Mal am Markt in Rellingen teil. „Die Atmosphäre hier ist sehr schön und das Publikum ausgesprochen nett“, lobte Roßkamp. Bei seinen Werken seien vor allem Tier-Objekte gefragt. Der Haseldorfer benötigt ein bis fünf Tage, um eine Skulptur herzustellen.

Norbert Zeplien präsentierte eine Auswahl von Schreibgeräten aus Edelholz. Die Besucher des Rellinger Markts wüssten qualitativ hochwertige Ware zu schätzen. „Der Markt ist übersichtlich und nicht zu groß“, sagte Besucher Michael Pätz. Er bezeichnete das Angebot auf dem Markt als „hochwertig und edel“.

Brillenmacher Jörn Dackow aus Henstedt-Ulzburg präsentierte sich vor historischer Kulisse und sorgte mit Zunft-Utensilien aus vergangener Zeit für ein nostalgisches Flair. Zu seinem Spektrum gehören individuelle auf den Besitzer zugeschnittene Manufakturbrillen aus edlem Silber, Stein und Dentalstahl. Burgunde Uhlig und Künstlerin Helmtraud Kraihenhorst fanden sich mit ihren Glasdekorationsartikeln ebenfalls unter den Ausstellern. „Es macht Spaß hier auszustellen“, zeigten sich die beiden Frauen einig. Es gäbe viele nette Gespräche und hochwertige Ware. „Das Wetter und die mangelnde Adventsstimmung halte allerdings viele Menschen davon ab, Honigkuchen im Sommer zu kaufen“, scherzte Uhlig.

Ute Westedt aus Lüneburg freute sich ebenfalls über das Interesse für ihre individuell gefertigten Gamaschen. Sie deckt sich in Warenhäusern, aber auch bei Raumausstattern, Antiquitätenhändlern und Polsterern mit ausgefallenen Stoffen ein. „Frauen haben mir hier von rührenden Erlebnissen berichtet“, sagte Westedt. Sie hätten sich im Krieg Wolle und Filz um ihre Schuhe gebunden, um mit ihren „Not-Gamaschen“ nicht zu frieren.

Westedt freute sich wie Hilde Dalldorf vom Eine-Welt-Laden über das rege Interesse der Besucher. Die Gemeinde hatte den Markt mit dem Ruf „Norddeutschlands Topadresse für qualitätsvolles Handwerk“ erstmals im Jahr 2003 veranstaltet.