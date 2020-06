Kummerfeld will Förderung finden

von Tanja Dirbach

Kummerfeld | So schnell gibt Kummerfeld nicht auf: Nach der Absage der Fördergelder für die Sanierung der Leichtathletikanlage soll im Amt Pinnau nun erneut geprüft werden, ob andere Fördertöpfe angezapft werden können. Das hat die Politik während der gemeinsamen Sitzung des Bau-, Wege- und Umweltausschusses und des Finanzausschusses der Gemeinde am Dienstagabend entschieden.

Laut Bürgermeister Erika Koll (SPD) könnten sich neue Optionen über den Schulverband der Bilsbekschule ergeben. „Dort gibt es den Bedarf, weil Leichtathletik im Lehrplan enthalten ist“, sagt Koll. Beim Sportverein gebe es derzeit keine Leichtathletikabteilung. Für die Abnahme des Sportabzeichens werde die in die Jahre gekommene Anlage allerdings schon genutzt. Die Gesamtkosten wurden zuletzt auf 150 000 Euro geschätzt. Die Gemeinde wollte 30 000 Euro, der Kreis ebenfalls 30 000 Euro, der Sportverein 15 000 dazuzahlen. Die Kommune hatte mit einem Landeszuschuss in Höhe von 75 000 Euro gerechnet.

Weiterhin soll die Nutzungsordnung für das gesamte Sportareal angepasst werden. Auch darauf haben sich die Fraktionen geeinigt. Da der neue Kunstrasen nicht in den Regelungen enthalten ist, muss das Werk ohnehin ergänzt werden. Bei der Gelegenheit soll das Werk auf den neuesten Stand gebracht werden. Dazu wurde laut Koll eine Arbeitsgruppe gegründet. Sie persönlich stören beispielsweise die vielen Zigarettenkippen, die am Rand des Spielfelds liegen. Verbotsschilder allein hätten keine ausreichende Wirkung erzielt. Koll könnte sich vorstellen, dies in der Ordnung zu regeln.