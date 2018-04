Kummerfeld: Familien und Sport fördern

Parteien wollen Soziales und Vereine voranbringen

von

25. April 2018, 16:00 Uhr

Kultur, Sport und Soziales – so könnte man grob die wesentlichen Programmpunkte der diesjährigen Kommunalwahl am 6. Mai in Kummerfeld umreißen. Denn alle drei Ortsverbände schreiben sich diese Punkte auf die Fahnen. Vor allem ein Projekt hat es den Politikern der Gemeinde angetan: der Bau eines neuen Kunstrasenplatzes des Kummerfelder Sportvereins (KSV). Bereits Ende September 2017 beschloss der Sozial-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss in Kummerfeld den Umbau der vorhandenen Spielfläche hin zum künstlichen Grün – unter angemessener Beteiligung der Gemeinde.

Bei den Kummerfelder Christdemokraten will Burkhard Tiemann das Amt des Bürgermeisters bekleiden. Dafür wolle er „ein Bürgermeister für alle Kummerfelder sein“. Schwerpunkte setzt die CDU beim Schuldenabbau. Außerdem sollen die Feuerwehr und das Kulturfestival gestärkt und der Kummerfelder Sportverein beim Bau eines Kunstrasenplatzes unterstützt werden. Auch für den Naturschutz wolle man sich einsetzen – allerdings nicht in die Vorgärten „hinein regieren“.

Die SPD um die amtierende Bürgermeisterin Erika Koll will ebenfalls die Kultur fördern und den KSV beim Kunstrasen-Projekt unterstützen. Außerdem sollen nach Ansicht der Sozialdemokraten weitere Krippenplätze geschaffen und Tagesmüttern unter die Arme gegriffen werden, indem diese bezuschusst werden. Jungen Familien aus Kummerfeld sollen Baugrundstücke bereitgestellt werden. Durch den Verkauf von Gewerbe und Wohngrundstücken sollen Schulden getilgt und Rücklagen gebildet werden.

Die Partei „Unabhängig und Grün Kummerfeld“ um Sabine Loof fordert, dass die örtliche Kita sowie Schulen und Vereine nicht mit den angedachten Baumaßnahmen überfordert werden. Bei der Nutzung von Grünflächen habe zudem der Artenschutz Vorrang. Ein ausgeglichener Haushalt und Lärmschutz der A 23 sowie das Miteinander innerhalb der Gemeinde seien weitere „Herzensangelegenheiten“ der Partei. > Morgen: Borstel-Hohenraden